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UzmanparaTÜRKSAT'tan siber tehditlere karşı yerli kalkan: SORGU
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TÜRKSAT'tan siber tehditlere karşı yerli kalkan: SORGU

01.11.2026 - 11:50 | Son Güncellenme:

#TÜRKSAT#SORGU#Siber Güvenlik

TÜRKSAT'ın yeni nesil bilgi güvenliği yönetim platformu SORGU ile kamu ve özel sektördeki bilgi güvenliği süreçlerinin dijitalleştirilmesi, siber risklerin önceden tespit edilmesi sağlanacak.

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TÜRKSATtan siber tehditlere karşı yerli kalkan: SORGU

Edinilen bilgiye göre, SORGU platformu, TÜRKSAT AŞ'nin bilgi güvenliği alanındaki tecrübesiyle geliştirildi.

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Kurumların bilgi teknolojileri altyapısını tek merkezden yönetmesine imkan tanıyacak bu yeni platform, varlık envanteri yönetimi, risk analizi, uyumluluk kontrolleri ve otomatik denetim süreçlerini bir araya getirecek.

Yerli ve milli SORGU ile kamu ve özel sektördeki bilgi güvenliği süreçleri dijitalleştirilecek, siber riskler önceden tespit edilecek ve denetim süreçleri etkinleştirilecek.

Platform, kurumların ağlarında bulunan donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayarak altyapıdaki değişiklikleri takip edecek. Sistem, yapılandırma değişikliklerinin ve yetkisiz erişim girişimlerinin tespit edilmesine imkan sağlayarak olası güvenlik açıklarının veri ihlaline dönüşmeden belirlenmesine katkıda bulunacak.

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Vatandaşların kimlik, sağlık, eğitim ve finans gibi en hassas kişisel verilerinin korunmasında rol üstlenmesi öngörülen SORGU, olası güvenlik zafiyetlerini henüz bir ihlal yaşanmadan önce tespit edebilecek.

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Kurum ağında yer alan tüm donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayan sistem, zaman tüneli üzerinde meydana gelen tüm değişimleri versiyonlu olarak izleyecek. Böylece ağdaki en ufak bir yapılandırma değişikliği veya yetkisiz erişim girişimi anında tespit edilerek detaylı denetim izi oluşturulacak ve kamu verisinin güvenliği güvence altına alınacak.

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GÜVENLİK AÇIKLARI RAPORLANACAK

SORGU, kurumların bilgi güvenliği süreçlerini ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yönetmelerini de destekleyecek. Platform, özellikle kamu kurumlarının uyması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği (BİG) Rehberi ile ISO 27001 standardı kapsamındaki süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor.

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Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda yapılacak denetimlerin yönetimini kolaylaştıracak sistem, denetim süreçlerinin sonunda ilgili mercilere iletilmesi gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Sonuç Raporu'nun otomatik hazırlanmasını da sağlayacak.

Platform ayrıca, kurumların bilgi teknolojileri altyapısındaki cihazların belirlenen güvenlik kriterlerine göre kontrol edilmesine imkan sunacak. Özel yazılım algoritmalarıyla yürütülen kontroller sayesinde tespit edilen güvenlik açıklarının raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması kolaylaşacak.

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SORGU, özelleştirilebilir anketler ve soru listeleri aracılığıyla bilgi güvenliği analizlerinin yapılmasını da destekleyecek. Platformda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek analizlerle kurumların bilgi varlıklarına ilişkin risk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece kritik sistemlerin önceliklendirilmesi ve güvenlik yatırımlarının risk durumuna göre planlanması mümkün hale gelecek.

SORGU'nun, bilgi güvenliği süreçlerinin tek merkezden yönetilmesine, denetimlerin izlenebilirliğinin artırılmasına ve olası siber tehditlere karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKSAT'ın platformuyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi güvenliği yönetiminde operasyonel verimliliğin artırılması ve Türkiye'nin dijital altyapısının güvenliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

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