Turunçgil ihracatı 697,7 milyon dolara ulaştı

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2025'in ilk çeyreğinde çok sayıda ülkeye 565 bin 106 ton ürün gönderen ihracatçılar, bu yılın aynı döneminde 638 bin 442 ton turunçgili dış pazarda değerlendirdi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 433 milyon 91 bin 663 dolar olan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 697 milyon 678 bin 706 dolar seviyesine ulaştı.

İlk çeyrekte yurt dışına 429 bin 771 ton mandalina, 101 bin 247 ton limon, 63 bin 920 ton portakal, 43 bin 504 ton greyfurt gönderildi.

Türkiye'nin 3 aylık turunçgil dış satımında 245 milyon dolarla ilk sırada yer alan Irak'ı, 206 milyon dolarla Rusya, 39 milyon dolarla Ukrayna, 30 milyon dolarla Polonya, 23 milyon dolarla Romanya takip etti.

"Yaş meyve, sebze grubunun lokomotifi haline geldi"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, dış satımdaki yükselişten memnun olduklarını söyledi.

Birçok hedef pazarda Türk turunçgiline ilginin arttığını dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu: "Turunçgil ihracatında yaşanan artış, üretim kalitesi ve uluslararası pazarlardaki talebin yükselişiyle desteklendi. Ocak-mart döneminde toplam turunçgil ihracatı miktar bazında önemli büyüme kaydederken döviz girdisi açısından da paralel olarak yükseldi. Yaş meyve, sebze ürün grubunun 3 aylık dış satımında en büyük pay turunçgil sektörünün olmuştur. Turunçgil, sektör ihracatının adeta lokomotifi haline gelmiştir."

Kaçmaz, üretim sezonunda hava şartlarının iyi olmasının turunçgil rekoltesini olumlu etkilediğini ifade etti.

Dış satımın daha iyi noktaya gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kaçmaz, "Piyasaların beklentisine cevap verebildik ve bizden istenen ürünleri gönderebildik. Turunçgilde hem üretim hem de ihracatta söz sahibiyiz. İhracat rakamları bunu göstermektedir." dedi.