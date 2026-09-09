Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı
HaberlerUzmanpara

TUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı

09.09.2026 - 11:24 | Son Güncellenme:

#TUSAŞ#AR-GE Lideri#Havacılık Ve Uzay

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AR-GE harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda zirvedeki yerini korudu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından bu yıl 13'üncü kez hazırlanan araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket ile AR-GE merkezlerine sahip şirketlerin 2025 yılı verileri üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, 500 şirketin toplam AR-GE yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şirketlerin AR-GE harcamaları, AR-GE personel sayısı, patent, faydalı model, tasarım tescili ve marka verilerinin incelendiği araştırmada TUSAŞ, 65 milyar 207 milyon 978 bin 740 liralık AR-GE yatırımıyla liderliğini sürdürdü. TUSAŞ, bir önceki yıla göre AR-GE harcamasını yüzde 26,6 artırdı.

Araştırmanın faydalı model tescili kategorisinde de TUSAŞ zirvede yer aldı. TUSAŞ’ın 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tescili dikkati çekti. TUSAŞ, 66 patentle patent sıralamasında da dördüncü sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Bu yıl ilk kez hazırlanan "AR-GE Ürünleriyle En Fazla İhracat Gerçekleştiren İlk 100" sıralamasında TUSAŞ, 2023-2025 döneminde AR-GE ürünlerinden elde ettiği 58 milyar 932 milyon liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Savunma ve havacılık sanayisi, bu kategoride 245,1 milyar liralık ihracatla otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada konumlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

AR-GE merkezlerindeki istihdamda da savunma ve havacılık sanayisi şirketleri öne çıkarken, TUSAŞ 5 bin 100 AR-GE personeli ve 1190 kadın AR-GE çalışanıyla sektörün ikinci büyük istihdam sağlayıcısı konumunda yer aldı.

Haberin Devamı

Elde edilen sonuçlar, TUSAŞ’ın yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü AR-GE yatırımlarının Türkiye’nin inovasyon ekosistemindeki lider konumunu bir kez daha teyit etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Okul kantinlerinde yeni dönem İşte artık satışı yapılmayacak ürünler...
Okul kantinlerinde yeni dönem! İşte artık satışı yapılmayacak ürünler...
Mısır semalarına Türk damgası İsrail yine hazmedemedi: Sakin değiliz, 100 savaş uçağı ne yapıyordu
Mısır semalarına Türk damgası! İsrail yine hazmedemedi: 'Sakin değiliz, 100 savaş uçağı ne yapıyordu?'
Sion kulübü transferin iptal nedenini açıkladı Galatasaray 30 milyon Euro teklif etti
Sion kulübü transferin iptal nedenini açıkladı! 'Galatasaray 30 milyon Euro teklif etti'
Memur ve emeklinin zam hesabı değişti Öğretmen, polis, doktor, vaiz... İşte meslek meslek yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Öğretmen, polis, doktor, vaiz... İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDünyayı değiştiren 10 yılı yanlış anlamak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBir velinin feryadı!
Dilara Koçak
Dilara Koçakİlk bin gün, bir ömrü etkileyebilir mi?
Asu Maro
Asu MaroAyvalık’ta müzik için bir tutam tuz
Servet Yıldırım
Servet YıldırımVoleyboldan ekonomiye
Osman Gençer
Osman GençerYol ve kaldırım işini ne zaman öğreniriz
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü
Borsadan rekor işlem hacmi
Borsadan rekor işlem hacmi
17 yaşındaki Efe’nin acı sonu Doğum gününden bir gün sonra öldü
17 yaşındaki Efe’nin acı sonu! Doğum gününden bir gün sonra öldü
İstanbulda 3 riskli plaj Valilik açıkladı
İstanbul'da 3 riskli plaj! Valilik açıkladı