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UzmanparaTÜVTÜRK uyardı! Bu eksiklikler muayenede karşınıza çıkabilir
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TÜVTÜRK uyardı! Bu eksiklikler muayenede karşınıza çıkabilir

21.08.2026 - 10:21 | Son Güncellenme:

#Araç Muayenesi#Trafik Güvenliği#Fren Sistemi

TÜVTÜRK, araç sahiplerine muayene tarihlerini geciktirmemeleri ve muayene öncesinde araçlarının temel güvenlik unsurlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

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TÜVTÜRK uyardı Bu eksiklikler muayenede karşınıza çıkabilir

Şirketten yapılan açıklamaya göre, periyodik muayene, araç ve trafik güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak önem taşıyor. Muayene sırasında, araç ve trafik güvenliğini doğrudan etkileyen teknik unsurlar incelenerek araçlardaki eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Araç sahiplerinin muayene öncesinde yapabilecekleri basit kontroller de olası eksikliklerin önceden fark edilmesine yardımcı oluyor.

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Lastiklerin hava basıncı ve genel durumu, aydınlatma sistemleri, cam ve aynalar ile silecekler muayene öncesinde araç sahiplerinin gözden geçirebileceği başlıca noktalar arasında yer alıyor.

Fren sisteminde olağan dışı ses, titreşim veya çekme gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi, gösterge panelindeki arıza ve ikaz ışıklarının dikkate alınması gerekiyor.

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İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve üçgen reflektör gibi araçta bulunması gereken ekipmanların mevzuata uygun şekilde araçta bulundurulması da muayene öncesi hazırlığın önemli parçasını oluşturuyor.

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GERİ VİTES LAMBASININ İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ SIK TESPİT EDİLEN KUSURLAR ARASINDA

TÜVTÜRK'ün bir yıllık muayene verilerine göre, sık karşılaşılan kusurlar arasında özellikle aydınlatma ve fren sistemlerine ilişkin eksiklikler öne çıkıyor.

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Arka servis freni değerlerindeki dengesizlikler ve park freninin yetersizliği gibi fren sistemi sorunlarının yanı sıra kısa hüzmeli far ayarının bozuk olması, fren lambalarının kısmen ya da tamamen yanmaması ve geri vites lambasının işlevini yerine getirmemesi sık tespit edilen kusurlar arasında yer alıyor.

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Araçlarda geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün bulunmaması da karşılaşılan önemli eksikliklerden biri olarak göze çarpıyor. Sonradan takılan ve standartlara uygun olmayan LED ampuller ise sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

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Araç muayenelerinde lastikler, fren sistemi, aydınlatma ve görüş şartlarını etkileyen ekipmanlara ilişkin uygunsuzluklarla karşılaşılabiliyor. Günlük kullanım sırasında fark edilmeyen ya da önemsenmeyen teknik sorunlar, sürüş güvenliği açısından risk oluşturabiliyor.

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TÜVTÜRK, söz konusu nedenle araçların bakım ve kontrollerinin yalnızca muayene dönemlerinde değil, düzenli olarak yapılmasını ve tespit edilen teknik sorunların ihmal edilmemesini tavsiye ediyor. Araç muayene randevuları, şirketin resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-devlet üzerinden ücretsiz alınabiliyor.

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