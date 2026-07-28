Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTÜVTÜRK uyardı! "Muayeneleri zamanında yaptırın"
HaberlerUzmanpara

TÜVTÜRK uyardı! "Muayeneleri zamanında yaptırın"

28.07.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

#TÜVTÜRK#Motosiklet Muayenesi#Trafik Güvenliği

TÜVTÜRK, trafikte güvenliğin artırılması amacıyla motosiklet kullanıcılarına periyodik muayenelerini zamanında yaptırması çağrısında bulundu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TÜVTÜRK uyardı Muayeneleri zamanında yaptırın

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artarken, bu araçlarda düzenli teknik kontrollerin önemi de giderek artıyor. Havaların ısınmasıyla motosiklet kullanımı yeniden yoğunlaşırken, trafikte güvenliğin sağlanması açısından periyodik muayenelerin zamanında yaptırılması gerekiyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araçların içerisinde motosikletlerin payı yüzde 34,8 iken, trafiğe kayıtlı taşıtların içindeki payı ise yüzde 21,2 oldu. Söz konusu veriler, motosikletlerin trafikteki hacminin ve bireysel ulaşım içindeki rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Altında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?Haberi Görüntüle

TÜVTÜRK'TEN MOTOSİKLETLERDE PERİYODİK MUAYENENİN ÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Son iki yılda motosikletlerin muayeneden kalma oranının yaklaşık yüzde 17 seviyesinde olması, düzenli teknik kontrollerin önemini daha görünür hale getiriyor. Buna karşın trafikteki motosikletlerin önemli bir bölümü, zorunlu teknik muayenelerini yaptırmadan trafiğe çıkabiliyor.

Haberin Devamı

Motosiklet muayenelerinde en sık karşılaşılan durumlar arasında fren sistemi uygunsuzlukları, lastik hasarları ve aşınmalarıyla aydınlatma problemleri yer alıyor. Söz konusu donanımlar denge, yol tutuşu ve görünürlük açısından kritik rol oynuyor. Özellikle fren sistemlerinin her iki tekerde de etkin şekilde çalışması, ani manevra ve duruşlarda sürüş hakimiyetinin korunmasına katkı sağlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da bulunan toplam 7 istasyonda hizmet veren TÜVTÜRK, motosikletlere özel fren test cihazlarıyla olası risklerin erken aşamada tespit edilmesine ve trafik güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Haberin Devamı
İsrail ve Yunanistan diken üstünde! 'Sıradaki hamleyi' yazdılar: 'Türkiye'den bir tokat daha, F-35 depremi'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail ve Yunanistan diken üstünde! 'Sıradaki hamleyi' yazdılar: 'Türkiye'den bir tokat daha, F-35 depremi'Haberi Görüntüle

Motosiklet sahiplerinin muayeneye gelmeden önce yapabileceği basit ve pratik kontroller de bulunuyor. Bu kapsamda lastiklerin fiziki durumunun kontrol edilerek hasar ya da aşınma olması durumunda eksikliklerin giderilmesi, aydınlatmaların çalışıp çalışmadığının gözden geçirilmesi ve fren lambasının hem ön hem de arka fren için yanacak durumda olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Fren sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi önem taşırken, sistemin çalışmaması durumunda muayeneye hiç başlanamayacağı belirtiliyor. Kişisel koruyucu ekipmanların mutlak suretle sürüş anında bulundurulması ve kullanılması da hem muayene hem de trafik güvenliği açısından önem taşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar Tapuyu geri aldı
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar! Tapuyu geri aldı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı!
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan 2. İletişim Şurasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu! Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yeni Partinin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Yeni Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz