TÜVTÜRK uyardı! "Muayeneleri zamanında yaptırın"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artarken, bu araçlarda düzenli teknik kontrollerin önemi de giderek artıyor. Havaların ısınmasıyla motosiklet kullanımı yeniden yoğunlaşırken, trafikte güvenliğin sağlanması açısından periyodik muayenelerin zamanında yaptırılması gerekiyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araçların içerisinde motosikletlerin payı yüzde 34,8 iken, trafiğe kayıtlı taşıtların içindeki payı ise yüzde 21,2 oldu. Söz konusu veriler, motosikletlerin trafikteki hacminin ve bireysel ulaşım içindeki rolünün giderek arttığını gösteriyor.

TÜVTÜRK'TEN MOTOSİKLETLERDE PERİYODİK MUAYENENİN ÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Son iki yılda motosikletlerin muayeneden kalma oranının yaklaşık yüzde 17 seviyesinde olması, düzenli teknik kontrollerin önemini daha görünür hale getiriyor. Buna karşın trafikteki motosikletlerin önemli bir bölümü, zorunlu teknik muayenelerini yaptırmadan trafiğe çıkabiliyor.

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Motosiklet muayenelerinde en sık karşılaşılan durumlar arasında fren sistemi uygunsuzlukları, lastik hasarları ve aşınmalarıyla aydınlatma problemleri yer alıyor. Söz konusu donanımlar denge, yol tutuşu ve görünürlük açısından kritik rol oynuyor. Özellikle fren sistemlerinin her iki tekerde de etkin şekilde çalışması, ani manevra ve duruşlarda sürüş hakimiyetinin korunmasına katkı sağlıyor.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da bulunan toplam 7 istasyonda hizmet veren TÜVTÜRK, motosikletlere özel fren test cihazlarıyla olası risklerin erken aşamada tespit edilmesine ve trafik güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Motosiklet sahiplerinin muayeneye gelmeden önce yapabileceği basit ve pratik kontroller de bulunuyor. Bu kapsamda lastiklerin fiziki durumunun kontrol edilerek hasar ya da aşınma olması durumunda eksikliklerin giderilmesi, aydınlatmaların çalışıp çalışmadığının gözden geçirilmesi ve fren lambasının hem ön hem de arka fren için yanacak durumda olması gerekiyor.

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Fren sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi önem taşırken, sistemin çalışmaması durumunda muayeneye hiç başlanamayacağı belirtiliyor. Kişisel koruyucu ekipmanların mutlak suretle sürüş anında bulundurulması ve kullanılması da hem muayene hem de trafik güvenliği açısından önem taşıyor.