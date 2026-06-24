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TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine egzoz gazı emisyon ölçümü hatırlatması

24.06.2026 - 16:42 | Son Güncellenme:

#Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü#Araç Muayenesi#Çevre Kirliliği

TÜVTÜRK, araç sahiplerine egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaları çağrısında bulundu.

TÜVTÜRKten araç sahiplerine egzoz gazı emisyon ölçümü hatırlatması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, egzoz gazı emisyon ölçümü, araçlardan kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulmasına katkı sağlarken, motor ve egzoz sistemlerinin teknik durumuna ilişkin veri sunuyor.

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Hava kalitesinin korunması ve çevresel etkilerin azaltılması açısından önem taşıyan egzoz gazı emisyon ölçümü, araçların çevreye saldığı zararlı emisyonların belirlenen sınırlar içinde olup olmadığının kontrol edilmesini sağlıyor.

Uygulama aynı zamanda motor, yakıt ve egzoz sistemlerinin durumuna ilişkin teknik değerlendirmelere de katkı sunuyor. TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetini ilgili mevzuat kapsamında ve yetkili kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştiriyor.

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Periyodik araç muayene sisteminin tamamlayıcı unsurlarından biri olan uygulama, araçların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği kurallar ve egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliğine uygunluğunun değerlendirilmesini amaçlıyor.

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Bakanlık mevzuatına göre, motosiklet, traktör, elektrikli araçlar ve hibrit araçlar hariç olmak üzere binek araçların üç yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl düzenli olarak egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü, motor, yakıt sistemi ve egzoz donanımında bakım ihtiyacı oluşturabilecek unsurların erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlarken, araç performansının korunmasına da destek oluyor. Düzenli ölçüm uygulamaları, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra trafikte daha güvenli bir sürüş ortamının oluşmasına katkı sunuyor.

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