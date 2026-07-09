TÜVTÜRK'ten vergi borcunu yapılandıran araç sahiplerine muayene hatırlatması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK, GİB tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine tanınan araç muayenesi imkanına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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Mevcut uygulamada, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile MTV'ye bağlı gecikme zammı/faizi ve vergi cezalarıyla trafik idari para cezaları ve kara yolları geçiş ücreti/idari para cezası kaynaklı borçları bulunan araç sahipleri, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor. Ancak bu borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Araç sahipleri böylece hem yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor hem de araçlarını trafiğe çıkarmaya devam edebiliyor.

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Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. Sürece ilişkin detaylı bilgilere GİB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin, trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli yükümlülük olduğunu belirtti.

Borcunu yapılandıran araç sahiplerinin de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabildiğinin altını çizen Özcan, "Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.