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Tuzla Palas Gölü'nde yağışlar nedeniyle tuz hasadı yapılamıyor

19.07.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

#Tuzla Palas Gölü#Kayseri Sarız#Tuz Hasadı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan ve yıl boyunca etkili olan yağışlarla yüzey alanı genişleyen Tuzla Palas Gölü'nde bu yıl tuz hasadı yapılamıyor.

Yüzey alanı geçen yıl 20 kilometrekareye kadar daralan, kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlarla 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareyi aşan gölden bu yıl tuz çıkarılamıyor. Geçen yıllarda ortalama 2 bin tona yakın çıkarılarak yöre halkının sofralarını lezzetlendiren tuz, yağışların bol olması ve sıcakların geç başlaması nedeniyle oluşmadı.

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Su seviyesinin diğer yıllara oranla yükselmesi ve daha uzun süre yüksek seviyede kalması ise göçmen kuşların göle gelmesini ve yazı burada geçirmesini sağladı. Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, Tuzla Palas Gölü'nde her yıl temmuz ve ağustos aylarında geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıldığını söyledi.

Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle tuz çıkarılamayan dönemler olduğunu belirten Özdemir, "Yoğun yağış nedeniyle tuz oluşmadığına ilk defa şahit oluyoruz. Her yıl bu mevsimlerde insanlar buradan tonlarca tuz çıkarırdı ama bu yıl yağışın çok olması ve buharlaşmanın yeteri kadar olmaması tuz oluşmamasına neden oldu." diye konuştu.

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Özdemir, göldeki su seviyesinin halen çok yüksek olduğunu ve gelecek aylarda da tuz çıkarılamayacağını kaydetti. Gölden çıkan tuzun yöre halkının ekonomisine ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

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"Palas'ta her aile kendi evinin ihtiyaçlarını karşılamak için tuz çıkarır. Bunun yanında ise yaklaşık 50 kişi satmak için tuz elde eder. Ticari olarak yapanlar günlük 15 torba kadar tuz çıkarır ve çevre köylere satar. Burada yıllık 2 bin tona yakın tuz çıkarılabiliyor. Yöre halkı bu yıl gölün tuzundan yararlanamayacak ama biz doğanın verdiği her şeye razıyız. Bu yıl olmadı ama önümüzdeki yıl çıkarırız inşallah. Bu yıl tuz yok ama yıllardır hiç gelmeyen göçmen kuşları görme imkanına kavuştuk."

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Gölden 40 yıldan fazladır tuz çıkaran ve aile ekonomisine katkı sağlayan Durmuş Bahadır ise yağışların fazla olmasından dolayı bu yıl tuz oluşmadığını söyledi.

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