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UzmanparaTZOB Başkanı Bayraktar, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi
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TZOB Başkanı Bayraktar, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi

15.10.2026 - 16:09 | Son Güncellenme:

#TZOB#Şeker Pancarı#Üretim Maliyeti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TürkŞeker) tarafından 2026-2027 üretim yılı için açıklanan şeker pancarı alım fiyatının maliyeti karşılamadığını ve revize edilmesi gerektiğini belirtti.

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TZOB Başkanı Bayraktar, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, TürkŞeker tarafından 2026-2027 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatının, kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak duyurulduğunu anımsattı.

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Bu rakamın, tarlada gece gündüz demeden emek veren pancar üreticilerinin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Bayraktar, "Hem üreticilerimizden hem de ziraat odalarımızdan aldığımız bilgilere göre açıklanan şeker pancarı fiyatı, maliyetin altında kalmıştır. Son bir yılda mazot, gübre, tohum, sulama elektriği, işçilik ve zirai ilaç gibi temel girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar dikkate alındığında açıklanan bu fiyat, çiftçimizin üretim maliyetlerini karşılamamaktadır. Bu durum, tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bayraktar, pancar ekim alanlarının daralabileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: "Hava şartları, olumsuz iklim koşulları ve tekrar ekim yapmak zorunda kalan üreticilerimizin katlanan maliyetleri göz önüne alındığında, bu fiyatın pancar ekim alanlarını daraltacağı aşikardır. Şeker pancarı alım fiyatının, üreticiyi kurtaracak ve en azından karlılık sağlayacak seviyeye çekilmesini bekliyoruz. Çiftçimiz toprağa küstürülürse, yarın gıda güvenliğimizi ve arz devamlılığımızı karşılamakta zorlanacağız. Tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği için şeker pancarı fiyatının revize edilerek üreticilerimizi memnun edecek makul bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz."

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