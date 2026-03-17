UBS'ten altın tahmini

UBS Global Wealth Management, altın fiyatlarının 2026 yılında ons başına 5.900–6.200 dolar aralığına yükselebileceği öngörüsünü devam ettirdi.

17.03.2026 - 10:23 | | Foreks Haber
Banka, bu beklentisini ABD’de artan borç riskleri, jeopolitik gerilimler ve küresel para sisteminde “de-dolarizasyon” eğilimleriyle gerekçelendiriyor.

UBS, askeri çatışmaların tek başına kalıcı yükseliş getirmediğini, ancak mevcut makroekonomik ortamın çok daha geniş destekleyici faktörler sunduğunu vurguladı. UBS’e göre, İran’daki çatışma kısa vadede volatilite yaratabilir ancak uzun vadeli destekleyici faktörler altın piyasasında kalıcı güçlenmeyi sağlayacak.

