Üç haftadır durmuyor: Altın 7 bin TL'yi aştı!

Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken altın, cuma günü yükselişini hızlandırdı. Değerli metal, üst üste üçüncü haftayı da kazançla tamamlamaya hazırlanıyor.

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Altındaki son yükselişte doların zayıflaması, ABD tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler öne çıkıyor.

ALTINDA ÜÇÜNCÜ HAFTALIK YÜKSELİŞ

Spot altın cuma günü yüzde 0,5 değer kazanarak ons başına 4.540,18 dolara yükseldi. Değerli metal, bir önceki işlem gününde haziran ayının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Altının haftalık performansı da dikkat çekti. Fiyatlar hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 3,6 yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancına doğru ilerledi. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin TL'yi aştı.

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ABD altın vadeli kontratlarında da benzer bir tablo görüldü. Vadeli altın yüzde 0,6 yükselişle 4.596,60 dolar seviyesine çıktı. Gram altın saat 12.00 itibarıyla 7085 lirayı gördü.

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DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Altının yükselişindeki en önemli faktörlerden biri doların küresel piyasalardaki değer kaybı oldu.

Doların haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Bu durum yalnızca altına değil, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallere de alım getirdi.

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GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, dolardaki zayıflamanın değerli metaller genelinde fiyatları desteklediğine dikkat çekti.

ABD HAZİNESİ'NİN HAMLESİ PİYASANIN RADARINDA

Altın fiyatlarını destekleyen bir başka gelişme ise ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil piyasasına yönelik yeni adımları oldu.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin Hazine tahvili geri alımlarını daha da artırabileceğini açıkladı.

Hazine Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, gelecek çeyrekte uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünün en az 4 milyar dolara çıkarılacağını duyurmuştu.

Tahvil piyasasına yönelik bu hamlelerin finansal koşullar üzerindeki olası etkileri yakından takip edilirken Fed cephesinden de temkinli mesajlar geldi.

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İki Fed yetkilisi, Hazine'nin borç yönetiminde yaptığı değişikliklerin para politikası üzerindeki olası sonuçları konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

ALTINDA YENİ YÖNÜ FED BELİRLEYEBİLİR

Altının bundan sonraki hareketinde en kritik başlıklardan biri Fed'in faiz politikası olacak.

Brian Lan'a göre değerli metalde yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceği büyük ölçüde Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ve bu kararların piyasalardaki faiz beklentilerini nasıl şekillendireceğine bağlı.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırabiliyor. Buna karşılık faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi genellikle altın fiyatlarını destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak son ekonomik veriler, Fed'in faiz konusunda hızlı hareket etmek zorunda olmayabileceğine yönelik beklentileri destekledi.

ABD'DEN GELEN İSTİHDAM VERİSİ TAKİP EDİLDİ

ABD'de açıklanan son veriler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta sınırlı şekilde gerilediğini ortaya koydu.

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Temmuz ayında istihdamda yaşanan sürpriz düşüşe rağmen iş gücü piyasasının genel görünümünün dirençli kalması, Fed'in enflasyonla mücadeleye odaklanmaya devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu nedenle yatırımcılar önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek enflasyon, istihdam ve büyüme verilerini yakından takip edecek.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ MASADAN KALKMADI

CME FedWatch verileri de piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcılar Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeme ihtimalini yüzde 64 seviyesinde fiyatlıyor. Faiz artırımı ihtimali ise yüzde 36 olarak hesaplanıyor.

Bu tablo, altın yatırımcıları açısından Fed'den gelecek mesajların önemini daha da artırıyor. Özellikle faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. Tersi senaryoda ise değerli metalin yükselişini sürdürmesi için daha elverişli bir ortam ortaya çıkabilir.

İRAN'A YENİ YAPTIRIM MESAJI

Altının fiyatlamasında jeopolitik gelişmeler de etkili olmaya devam ediyor.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran'a karşı son derece sert yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığını söyledi.

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi, altına yönelik talebi artırabiliyor. İran konusunda tansiyonun yükselmesi halinde jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaratabileceği değerlendiriliyor.

SADECE ALTIN DEĞİL, GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Değerli metaller piyasasında yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı.

Spot gümüş yüzde 1,3 artışla ons başına 68,92 dolara yükselirken, platin yüzde 2,4 değer kazanarak 1.872,64 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 1,3 yükselişle 1.351,28 dolar seviyesine ulaştı.

Gümüş, platin ve paladyum da haftalık bazda kazançla kapanış yapmaya hazırlanıyor.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ ABD'DE OLACAK

Altının üst üste üçüncü haftalık yükselişe ilerlemesi, değerli metal piyasasında pozitif görünümün korunduğunu gösterirken bundan sonraki süreçte Fed'in vereceği mesajlar kritik olacak.

Doların seyri, ABD tahvil getirileri, enflasyon ve istihdam verilerinin yanı sıra İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarında yön arayışını belirleyecek.

Özellikle Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde yaşanabilecek sert değişimler, altında kısa süre içerisinde güçlü fiyat hareketlerinin görülmesine neden olabilir. Bu nedenle piyasalarda önümüzdeki dönemin ana gündemini Fed, dolar ve jeopolitik risk üçgeninin oluşturması bekleniyor.