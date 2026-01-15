Canlı Borsa
'Ücret ve fiyat artışlarının uyumlu seyri sürecek'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ücretler ve fiyatların ılımlı bir şekilde birlikte arttığı mekanizmanın kalıcı olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

15.01.2026 - 10:01 | | Foreks Haber
BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ücretler ve fiyatların ılımlı bir şekilde birlikte arttığı mekanizmanın kalıcı olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Ueda, ekonomi ve enflasyonun Banka’nın öngörüleri doğrultusunda ilerlemesi halinde BoJ’un faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

BoJ Başkanı, parasal desteğin derecesinin kademeli biçimde ayarlanmasının fiyat istikrarı hedefinin sorunsuz şekilde yakalanmasına yardımcı olacağını da söyledi.

