'Ücret ve fiyat artışlarının uyumlu seyri sürecek'

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ücretler ve fiyatların ılımlı bir şekilde birlikte arttığı mekanizmanın kalıcı olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Ueda, ekonomi ve enflasyonun Banka’nın öngörüleri doğrultusunda ilerlemesi halinde BoJ’un faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

BoJ Başkanı, parasal desteğin derecesinin kademeli biçimde ayarlanmasının fiyat istikrarı hedefinin sorunsuz şekilde yakalanmasına yardımcı olacağını da söyledi.