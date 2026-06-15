Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Nisan 2025'te 15 milyon 662 bin 751 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda yüzde 2 artışla 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

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Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,4 arttı.

Aylık değişim

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda marta göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.