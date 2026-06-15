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Ücretli çalışan sayısı arttı

15.06.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#İşgücü#Ücretli Çalışan#Sanayi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 968 bin 711 oldu.

Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Nisan 2025'te 15 milyon 662 bin 751 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda yüzde 2 artışla 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

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Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,4 arttı.

Aylık değişim

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda marta göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

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