Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÜcretli çalışan sayısı belli oldu
HaberlerUzmanparaÜcretli çalışan sayısı belli oldu

Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 arttı.

13.02.2026 - 10:15 |
Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %7,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,6 arttı.

Haberin Devamı

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

Amasya'da feci kaza! TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Amasya'da feci kaza! TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi belli oldu!

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi belli oldu!