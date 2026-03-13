Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişi oldu.

Haberin Devamı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.