Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
16.04.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Ücretli#Çalışan#TÜİK

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,2 azaldı, inşaat sektöründe %4,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

