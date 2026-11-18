TÜİK, 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 21,3 kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6’sı tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 60,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artış ile yüzde 30,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 kaydedildi. (DHA)