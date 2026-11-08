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UzmanparaUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı karla mücadele çalışmalarına başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karla mücadele çalışmalarına başladı

08.11.2026 - 16:38 | Son Güncellenme:

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Karla Mücadele#Kar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karla mücadele çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarına dikkati çekti.

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Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu belirten Uraloğlu, "Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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