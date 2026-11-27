İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez ve Bengiler mahallelerinde, Osmanlı döneminden kalan ve savaşlar nedeniyle kuşaklar boyunca unutulan topraklar, 41 yıllık hukuk mücadelesinin ardından satışa çıkarılıyor.

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Denize yakın konumlarıyla dikkat çeken, aralarında konut ve turizm alanlarının da bulunduğu altı taşınmaz için 177 milyon lirayı aşkın muhammen bedel belirlendi. Ürkmez'de mülkiyet geçmişi 1882 tarihli Osmanlı tapu kayıtlarına dayanan taşınmazlar, yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişiyle dikkat çekiyor.

Ailelerin aktardığı bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan savaşlar, işgal, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan süreçte ailelerin erkek fertlerinin şehit düşmesi ve ailelerin İzmir'in farklı yörelerine taşınması nedeniyle topraklar zamanla unutuldu.

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KARA YOLU İNŞAATI UNUTULAN MİRASI GÜNDEME GETİRDİ

1972 yılında Seferihisar-Kuşadası kara yolunun yapımı kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırma işlemleri için taşınmazların maliklerini aramaya başlaması, unutulan mirası yeniden gündeme taşıdı. Ancak yanlış tebligatlar nedeniyle hak sahiplerine zamanında ulaşılamadığı, Osmanlı döneminden kalan toprakların varlığından maliklerin torunlarının ancak 1980'li yıllarda haberdar olduğu belirtiliyor.

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1985'TE BAŞLAYAN HUKUK MÜCADELESİ

Mirasçıların mülkiyet haklarını aramaya başlamasıyla 1985 yılında yargıya taşınan süreç; tapu iptalleri, kadastro ve imar uygulamaları ile birbirini izleyen davalar nedeniyle 41 yıla yayıldı. Kuşaklar değişirken devam eden hukuk mücadelesinde, 2026 yılı itibarıyla ortaklığın giderilmesi kapsamında satış aşamasına gelindi.

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DENİZE YAKIN, TURİZM VE KONUT ALANLARI

Ürkmez ve Bengiler mahallelerinin yerleşim alanları içerisinde bulunan taşınmazlar, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun her iki tarafında yer alıyor. Satışa çıkarılacak taşınmazlardan ikisi tarım alanında, üçü tamamen veya kısmen turizm tesis alanında, biri ise 0,30 emsalli ve iki kat konut imarlı alanda bulunuyor. Turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazların denize uzaklıkları 100 ile 250 metre arasında değişirken, tarım arazileri kıyıya yaklaşık 370 metre mesafede bulunuyor. Kara yoluna cepheli taşınmazlar da satış kapsamında yer alıyor. Konut imarlı taşınmazın yapılaşma engeli bulunmazken, turizm alanlarında imar uygulaması yapılması gerekiyor.

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177 MİLYON LİRALIK İHALE

Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından toplam 17 bin 687 metrekare büyüklüğündeki altı taşınmaz için 177 milyon 161 bin 850 lira muhammen bedel belirlendi. İlk açık artırmalar 5-13 Ocak 2027, satışın gerçekleşmemesi hâlinde ikinci artırmalar ise 4-12 Şubat 2027 tarihleri arasında UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 144 yıllık mülkiyet geçmişi, savaşların ve göçlerin ardından unutulan miras ve 41 yıllık hukuk mücadelesi, şimdi açık artırma süreciyle yeni bir döneme giriyor.