Uraloğlu: 2026, Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne oldu

İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edilen yeni pistin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımlar Açılış Töreni" düzenlendi.

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Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, 340'tan fazla destinasyona kanat açan, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan ve küresel aktarma merkezine dönüşen İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin gökyüzündeki imzası olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Bugün 4. ana pistimizi milletimizin hizmetine sunarak bu imzayı daha da güçlendirecek yeni bir tarihi adım atıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük altyapı eserlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda, ülkemizin küresel havacılık gücünü bir üst lige taşıyan bu stratejik projenin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserleri birbiri ardına Türk milletinin hizmetine sunduklarını dile getiren Uraloğlu, böylece hem vatandaşların refahını artırdıklarını hem de Türkiye'yi küresel bir lojistik merkeze dönüştürdüklerini anlattı.

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"2026, Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne oldu"

Bakan Uraloğlu, Erdoğan'ın "hava yolunu halkın yolu yapma" vizyonu ve bu doğrultudaki talimatlarıyla havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattıklarını belirterek, "2002 yılından itibaren liderliğinizle hayata geçirdiğimiz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi." şeklinde konuştu.

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Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını anımsatan Uraloğlu, yılda ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtıklarını, 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon yolcunun 2025'te 247 milyona ulaştığını bildirdi.

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Uraloğlu, 2026'nın Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne olan bir yıl olduğuna işaret ederek, ocak ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3 bin 750 metrelik 3. pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açtıklarını hatırlattı.

Mayısta İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık ve CIP Terminali'ni açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolları ve Devlet Konukevi yatırımlarını sadece 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını anlattı.

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"Yeni pistimiz İstanbul'un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bugün ise küresel bağlantı gücüyle dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini devreye almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana pistle hizmet veren havalimanımızda, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ilk doğu-batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir adım daha atıyoruz. Doğu-batı yönünde inşa edilen 4. pistimiz bu gelişim sürecinin en güncel aşamasını oluşturacak. Yeni pistimiz İstanbul'un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak ve metropolümüzün kapılarını çok daha geniş ufuklara açacaktır."

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Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserleri birbiri ardına Türk milletinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini anlatarak, "Sizin bu kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham veriyor, daha büyük hedeflere yürümeyi mümkün kılıyor." dedi.