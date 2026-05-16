Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÜreticilere nisanda IPARD-III Programı kapsamında 374,7 milyon lira ödendi
HaberlerUzmanpara

Üreticilere nisanda IPARD-III Programı kapsamında 374,7 milyon lira ödendi

16.05.2026 - 09:26 | Son Güncellenme:

#Tarım#Üretici#IPARD-III Programı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan döneminde üreticilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yaptıklarını belirterek, "Alın teriyle, ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilere nisanda IPARD-III Programı kapsamında 374,7 milyon lira ödendi

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Programla, girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Nisan ayında, iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilerimize, toplam 374,7 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Alın teriyle, ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Paylaşımda aktarılan bilgiye göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 273 milyon 732 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 69 milyon 657 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 16 milyon 130 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 15 milyon 266 bin lira destek sağlandı.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Diplomasi de Erik Dalı’nın ritmine kapıldı
Diplomasi de Erik Dalı’nın ritmine kapıldı
Memur ve emekli maaş zammı hesapları değişti İşte en düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Memur ve emekli maaş zammı hesapları değişti! İşte en düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kazakistan ziyareti Orta Asyada geniş yankı buldu Taşlar yeniden diziliyor, altın köprü Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya'da geniş yankı buldu! 'Taşlar yeniden diziliyor, altın köprü Türkiye'
Okyanusu kürek çekerek geçecekler Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk
Okyanusu kürek çekerek geçecekler! Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMutlak Butlan barometresi!..
Melih Aşık
Melih AşıkADALET KULESİ
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluNikbinler’e had dersi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHindistan ve stratejik travması
Atilay Kandemir
Atilay KandemirLüks ile huzuru buluşturan davet
İlgili Haberler
Casusluk ağı çökertildi MİTten stratejik operasyon: 7 kişi tutuklandı
Casusluk ağı çökertildi! MİT'ten stratejik operasyon: 7 kişi tutuklandı
Küçükçekmecede korku dolu anlar Yıkımı yapılan bina çöktü
Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Yıkımı yapılan bina çöktü
Samsun’da şaşkına çeviren olay 55 evi su bastı: Alt kattaki komşular taşındı
Samsun’da şaşkına çeviren olay! 55 evi su bastı: Alt kattaki komşular taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHPde baskı görenler AK Partide huzur buldu, aramıza katılanlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de baskı görenler AK Parti'de huzur buldu, aramıza katılanlar olabilir