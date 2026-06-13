Üreticinin emeğini dolu vurdu! 25 dakikalık yağış Eber kirazına büyük hasar verdi

Afyonkarahisar Çay'a bağlı Eber Köyünde etkili olan dolu yağışı, bahçelerdeki kiraza büyük hasar verdi. Çay ilçesine bağlı Eber Köyü'nde dün akşam saatlerinde rüzgarla birlikte dolu yağdı. Bilye büyüklüğünde 25- 30 dakika yağan dolu, kiraz ve vişne bahçelerini beyaza bürüdü.

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Üreticiler kirazlarımız bu sene iyi olacak derken 25 dakika yağan dolu ve yağmur emeğimizin yarısını götürdü diyerek üzüntülerini dile getirdiler.

Eber köyü kiraz üreticilerinden Kemal Keskin, 300 kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl hiç ürün almedık. Bu sene kiraz ağaçlarımız iyi durumdaydı. Bir ağaçtan 35- 40 kilo, tamamında 12 ton kiraz toplarız düşüncesindeydik. Fakat bilye büyüklüğünde yağan dolu kirazın yarıya yakınını döktü. Kalanın yarısı da berelenmiştir. Bize ne kalacak Allah bilir. Zararımız büyük" dedi.