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UzmanparaUrla sakız enginarı Ankara’daki NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi
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Urla sakız enginarı Ankara’daki NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi

08.07.2026 - 13:44 | Son Güncellenme:

#Urla Sakız Enginar#NATO Zirvesi#Coğrafi İşaretli Ürünler

Coğrafi işaretli Urla sakız enginarı, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi. Üretici İlker Çapacı, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri enginarların tercih edilmesinin hem kendileri hem de Urla için büyük gurur olduğunu söyledi.

Urla sakız enginarı Ankara’daki NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne dünya liderlerinin sofrasında birçok yöresel yemeklerin yanında İzmir’in Urla ilçesindeki coğrafi işaretli sakız enginarı yer aldı. Türkiye'de yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi yapılıyorken, bunun yüzde 27,3'ünü karşılayan İzmir'de üretilen enginarlar Ankara’ya gönderildi. Urla'nın Kuşçular Mahallesi’nde enginar üretimi yapan ve NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasına enginarları gönderen İlker Çapacı (50), "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Atadan kalma coğrafi işaretli enginar üretimi yaparken doğal koşullarda üretim yapmak için çabalıyoruz. Enginarlarımızın genel lezzeti, ata tohumu olmasıyla birlikte toprağımızın yapısı, suyumuzun kalitesi ve havamızın temizliğinden gelmektedir. Mümkün olduğu kadar eski ve atalarımızın, dedelerimizin bize öğretmiş olduğu yöntemlerle bu işi yapmaktayız" dedi.

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'DÜNYA LİDERLERİNİN BİZİ SEÇİP, ENGİNAR YEMELERİNDE MUTLULUK DUYDUK’

Ürettiği enginarların dünya liderlerinin sofrasına göndermenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çapacı, "Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünlere geldik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz. Hazirandan sonra da enginarlarımız ev usulü katkısız bir şekilde konserve haline getiriliyor. NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti. Buradan hem Türkiye’nin her şehrine hem de başta Almanya, Dubai, İngiltere olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

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‘YILDA YAKLAŞIK 6 İLE 8 MİLYON ADET ENGİNAR ÜRETİMİ VAR’

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Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız, "Urla sakız enginarı, Urla'mıza adapte olmuş yerel bir çeşidimiz. Bunun çeşit özelliği ince lif yapısıyla, yumuşak dokusuyla çok lezzetli olmasıdır. İlçemizde yaklaşık 120 üreticimiz 2 bin dekar alanda sakız enginarı üretimi yapıyor. Yılda yaklaşık 6 milyon adet ile 8 milyon adet arasında enginar üretimimiz var. Nisan ayının son günlerinde Urla Enginar Festivali yapıyoruz. Burada enginarın tanıtımını yapıyoruz. NATO zirvesinde enginarın konuk olması, Urla sakız enginarının konuşulması bizleri çok mutlu etti. Üreticilerimizi de mutlu edecektir. Bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte rekoltemizde artış oldu. Önümüzdeki yıllarda artış bekliyoruz. NATO zirvesindeki liderlerin Urla sakız enginarı tatmış olması, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır. Zaten Ege Bölgesi'nde özellikle festival zamanı ve öncesinde sakız enginarı çok fazla tercih edilen bir çeşit" dedi.

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