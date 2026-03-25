Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaUYP verileri açıklandı
HaberlerUzmanpara

UYP verileri açıklandı

25.03.2026 - 11:05 | Son Güncellenme:

#UYP#Dolar#TCMB

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

UYP verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, ocakta, Aralık 2025'e göre yüzde 8,1 artışla 446,3 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 7,3 artışla 791,5 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, ocak itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar, ocakta, Aralık 2025'e göre 34,1 milyar dolar artarak 218,2 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,5 artarak 75,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,8 azalarak 146,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 1,3 azalarak 43,4 milyar dolara geriledi. Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden olan hisse senetleri yükümlülükleri bu dönemde yüzde 26,3 artarak 42,4 milyar doları oldu.

Haberin Devamı

Yükümlülükler alt kalemleri Aralık 2025'e göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 artışla 231,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,5 artarak 152,1 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2 artarak 408,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga İşte gözaltına alınan isim
Tahrandan Körfeze yoğun misilleme, Washingtona gözdağı: Daha da yaklaşın
Kuyumcuda satışı durmuştu Piyasada altın bulamayan ne yapacak
Mal sahibinin gözünde kıymete bindiler: Eski kiracının avantajı bitti
Yazarlar
Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
İlgili Haberler
Ukraynalı kadın eşinin sopalı saldırısından KADES’le kurtuldu 20 yıl hapis talebi
Adalet Bakanı Gürlekin tapu kayıtlarının sorgulanmasında yeni detaylar Bir gözaltı daha
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile bir araya geldi
Bunu yaptı ‘43 koduyla’ işten çıkarıldı: Ne işsizlik maaşı ne de tazminat alabildi Ellerinde kanıt yok
