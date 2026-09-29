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UzmanparaUzaydan alınan haritada Yozgat'tan dikkat çeken detay! 281 hektarlık alanda arama yapılıyor
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Uzaydan alınan haritada Yozgat'tan dikkat çeken detay! 281 hektarlık alanda arama yapılıyor

29.09.2026 - 11:27 | Son Güncellenme:

#Yozgat#Aydıncık#Altın

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde değerli taşlar için 281 hektarlık ruhsatlı alanda çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili konuşan Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Demirel, "Kuvarsın olduğu yerde altının olmaması mümkün değil. Zaten bu saha normalinde baktığınız zaman, uzaydan alınan harita içerisinde altın kuşağı içerisinde ama henüz altın veya elmas için herhangi bir çalışma yapılmadı." diye konuştu.

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Uzaydan alınan haritada Yozgattan dikkat çeken detay 281 hektarlık alanda arama yapılıyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 281 hektarlık alanda tespit edilen ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan sondaj ve karot çalışmalarında değerli taş rezervlerinin bulunduğunun belirlendiği belirtildi.

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Bölgede yürütülen çalışmalarla rezervin niteliğinin ve taşların ekonomik değerinin belirlenmesi amaçlanırken, taşların işlenerek iç ve dış pazara sunulması hedefleniyor. Aydıncık'ta 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Demirel, bölgedeki taş rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Demirel, sahada 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yapılan çalışmalar sonucunda kuvars, kalsedon ve mor yakut olarak da adlandırılan ametist taşlarının varlığının tespit edildiğini ifade etti. Bölgede yüzeyden başlayarak derinlere doğru yapılan çalışmalarda taşların kalitesinin arttığını aktaran Demirel, daha derin seviyelerde daha mor renkli ve kaliteli ametist taşlarına ulaştıklarını kaydetti. Demirel, bölgede adım atılan birçok noktada rezerv bulunduğunu vurgulayarak, derinlere inildikçe farklı minerallerin de ortaya çıktığını dile getirdi.

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TAŞ İŞLEMECİLİĞİ İÇİN KURS AÇILDI

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Demirel, bölgedeki yarı değerli taşların varlığının belediye başkanlığı döneminde tespit edildiğini belirtti. Üzümlü köyü, Üzümlü Deresi ve İğdeli Dere olarak adlandırılan bölgelerde ametist, kuvars ve kalsedon gibi taşların bulunduğunu hatırlatan Demirel, 2008 yılında Halk Eğitim bünyesinde kurslar açtırdıklarını ve yörede taş işlemeciliğinin başlatılması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Demirel, yer altındaki kaynakların çıkarılmasının tek başına yeterli olmadığını, taşların işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

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"DEVLET DESTEĞİYLE PAZARA SUNULMALI"

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Aydıncık'taki rezervin Yozgat ve ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçladıklarının altını çizen Demirel, devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Demirel, bölgede bulunan taşların yer altından çıkarılması, işlenmesi ve pazara sunulması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, bu sürecin Aydıncık'a ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti. Yaklaşık 10 milyon yıl önce bazı dağ oluşumları sırasında yer altında meydana geldiği değerlendirilen taşların, derinlere inildikçe farklı minerallerle birlikte bulunduğunu aktaran Demirel, bölgenin yarı değerli taşlar açısından araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

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İlçeye bağlı Üzümlü köyünde 281 hektarlık alanda ruhsatlı arama yapıldığı bilgisini paylaşan Ahmet Demirel, "Burada kömür var. Kalsedon var. Kuvars var. Ametist var. Agat var. Akik var. Mesela dünyada çok nadir bulunan kırmızı akik dediğimiz, bantlı kalsedon dediğimiz, üçü bir yerde olan malzemelerin tamamı var. Bunlar hepsi madendir. Bunun dışında tabii kuvarsın olduğu yerde altının olmaması mümkün değil. Kömür var. Yaptığımız sondajlarda 17 metrede kömür kestik 1,5 metre derinliğinde. Bunlar işletmeye açık. Biz 4. grupta kuvars ve kristalleri aldığımız için saydığım madenlerin tamamı bu şirketin bünyesinde işlenme ve işletmeye açılma imkanımız var. Kuvarsın olduğu yerde altın vardır. Zaten bu saha normalinde baktığınız zaman, uzaydan alınan harita içerisinde bu saha altın kuşağı içerisinde ama henüz altın için veya elmas için herhangi bir çalışma yapılmadı. Bizim burada yaptığımız çalışma kuvars ve kristaller" diye konuştu.

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