Uzay dünyası Antalya'da bir araya gelecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek IAC 2026, uzay ajanslarını, bilim insanlarını, akademisyenleri, astronotları, sektör temsilcilerini, girişimcileri ve gençleri Antalya NEST Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek.

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Kongre öncesinde yapılan değerlendirmelerde, uzayın artık yalnızca kuramsal veya bilimsel keşfin konusu değil, günlük yaşamın, ekonomik faaliyetlerin, teknolojik bağımsızlığın ve küresel barışın vazgeçilmez bir parçası olduğu mesajı öne çıkıyor.

IAC tarihinde ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kongreyle Antalya, 5-9 Ekim'de dünya uzay diplomasisinin kalbinin attığı merkez olacak.

"UZAYA DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen bilim insanları ve uluslararası uzay kuruluşlarının yöneticilerinin konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

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Colorado Boulder Üniversitesi Smead Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bilimleri Bölümü Glenn L. Murphy Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanspeter Schaub, uzay teknolojilerinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, uzayın, Dünya'daki günlük yaşamı doğrudan etkilediğini bildirdi.

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İnsanların Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) ve navigasyona aşina olduğunu ancak hava durumunun izlenmesinden sel ve orman yangınları gibi doğal olayların takibine kadar pek çok alanda uzay teknolojilerinden yararlandığını aktaran Schaub, şöyle devam etti:

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"Okyanuslarda, çöllerde ve dünyanın uzak bölgelerinde navigasyon ve iletişim, uzay tabanlı sistemler sayesinde mümkün, yaptığımız hemen her şeyi etkiliyor. Dünya'da günlük hayatımızı sürdürürken çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Uzaya daha fazla ihtiyacımız var, iş dünyasından günlük yaşamımıza kadar gerçekleşen her şeyin bir parçasında uzay yer alıyor."

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"UZAY, İNSANLIĞIN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ BİR BOYUT"

Hong Kong Politeknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Araştırmaları Akademisi İcra Direktörü Prof. Dr. Yu Hongyu, uzayın sunduğu yeni fırsatlara ve küresel ortaklığın gerekliliğine işaret ederek, uzayın, kaynak kullanımından gezegenlerde yaşam kurmaya kadar insanlığın büyümesi için yeni bir boyut olduğunu belirtti.

Uzayın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için küresel ortaklık gerektiğinin altını çizen Yu, "Uzay, insanları, fikirleri ve inovasyonu sınırların olmadığı bir gelecek için birbirine bağlıyor." ifadesini kullandı.

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"UZAY, ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYABİLİR"

George Washington Üniversitesi Uzay Politikaları Enstitüsü Uzay Araştırmaları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, insanlığın uzay merakının keşif arzusuyla şekillendiğini kaydetti.

Uzayın, insanlığı her zaman bildiklerinin ötesine bakmaya ve sonrasında olacakları hayal etmeye teşvik ettiğini dile getiren Ehrenfreund, "Dünyanın neden daha fazla uzaya ihtiyacı var? Çünkü uzay yeni fikirler için ilham verebilir, ülkeleri birbirine bağlayabilir ve Dünya'da daha iyi gelecek inşa etmemize yardımcı olabilir. IAC 2026 vesilesiyle Antalya'da bir araya gelmeyi heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"UZAY TEK BİR ÜLKEYE AİT DEĞİL, HEPİMİZE AİT"

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Dr. Hui Jiang da kongre temasını uluslararası dayanışma açısından değerlendirerek, şunları paylaştı:

"Benim için bu tema, hayal kurmak, keşfetmek ve tek bir ülkenin tek başına çözemeyeceği kadar büyük sorunlara çözüm bulmak için 'daha fazla alan' anlamına geliyor. Uzay tek bir ülkeye ait değil, hepimize ait. Sınırların ötesinde işbirliği yaptığımızda bilgiyi paylaşır, maliyetleri azaltır ve Dünya'da güven inşa ederiz. Uluslararası işbirliği, birlikte daha ileriye gitmemizin yegane yolu. Küresel uzay toplumunu IAC 2026'da Antalya'da buluşmaya davet ediyorum."