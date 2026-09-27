Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaUzay dünyası Antalya'da bir araya gelecek
HaberlerUzmanpara

Uzay dünyası Antalya'da bir araya gelecek

27.09.2026 - 16:54 | Son Güncellenme:

#Uzay#IAC 2026#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın önde gelen bilim insanları ve uluslararası kuruluş yöneticilerinin, 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) öncesinde verdiği mesajları paylaştı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzay dünyası Antalyada bir araya gelecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek IAC 2026, uzay ajanslarını, bilim insanlarını, akademisyenleri, astronotları, sektör temsilcilerini, girişimcileri ve gençleri Antalya NEST Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kongre öncesinde yapılan değerlendirmelerde, uzayın artık yalnızca kuramsal veya bilimsel keşfin konusu değil, günlük yaşamın, ekonomik faaliyetlerin, teknolojik bağımsızlığın ve küresel barışın vazgeçilmez bir parçası olduğu mesajı öne çıkıyor.

IAC tarihinde ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kongreyle Antalya, 5-9 Ekim'de dünya uzay diplomasisinin kalbinin attığı merkez olacak.

"UZAYA DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen bilim insanları ve uluslararası uzay kuruluşlarının yöneticilerinin konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Haberin Devamı

Colorado Boulder Üniversitesi Smead Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bilimleri Bölümü Glenn L. Murphy Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanspeter Schaub, uzay teknolojilerinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, uzayın, Dünya'daki günlük yaşamı doğrudan etkilediğini bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İnsanların Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) ve navigasyona aşina olduğunu ancak hava durumunun izlenmesinden sel ve orman yangınları gibi doğal olayların takibine kadar pek çok alanda uzay teknolojilerinden yararlandığını aktaran Schaub, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Okyanuslarda, çöllerde ve dünyanın uzak bölgelerinde navigasyon ve iletişim, uzay tabanlı sistemler sayesinde mümkün, yaptığımız hemen her şeyi etkiliyor. Dünya'da günlük hayatımızı sürdürürken çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Uzaya daha fazla ihtiyacımız var, iş dünyasından günlük yaşamımıza kadar gerçekleşen her şeyin bir parçasında uzay yer alıyor."

Haberin Devamı
İlginizi Çekebilir
AB, uzaya erişimde uydu talebi nedeniyle kapasite açığı yaşıyor
AB, uzaya erişimde uydu talebi nedeniyle kapasite açığı yaşıyor
Uzayda 10 yıllık gizem çözüldü Toz diskinin içindeki gezegen doğrulandı
Uzayda 10 yıllık gizem çözüldü! Toz diskinin içindeki gezegen doğrulandı

"UZAY, İNSANLIĞIN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ BİR BOYUT"

Hong Kong Politeknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Araştırmaları Akademisi İcra Direktörü Prof. Dr. Yu Hongyu, uzayın sunduğu yeni fırsatlara ve küresel ortaklığın gerekliliğine işaret ederek, uzayın, kaynak kullanımından gezegenlerde yaşam kurmaya kadar insanlığın büyümesi için yeni bir boyut olduğunu belirtti.

Uzayın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için küresel ortaklık gerektiğinin altını çizen Yu, "Uzay, insanları, fikirleri ve inovasyonu sınırların olmadığı bir gelecek için birbirine bağlıyor." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

"UZAY, ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYABİLİR"

George Washington Üniversitesi Uzay Politikaları Enstitüsü Uzay Araştırmaları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, insanlığın uzay merakının keşif arzusuyla şekillendiğini kaydetti.

Uzayın, insanlığı her zaman bildiklerinin ötesine bakmaya ve sonrasında olacakları hayal etmeye teşvik ettiğini dile getiren Ehrenfreund, "Dünyanın neden daha fazla uzaya ihtiyacı var? Çünkü uzay yeni fikirler için ilham verebilir, ülkeleri birbirine bağlayabilir ve Dünya'da daha iyi gelecek inşa etmemize yardımcı olabilir. IAC 2026 vesilesiyle Antalya'da bir araya gelmeyi heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"UZAY TEK BİR ÜLKEYE AİT DEĞİL, HEPİMİZE AİT"

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Dr. Hui Jiang da kongre temasını uluslararası dayanışma açısından değerlendirerek, şunları paylaştı:

"Benim için bu tema, hayal kurmak, keşfetmek ve tek bir ülkenin tek başına çözemeyeceği kadar büyük sorunlara çözüm bulmak için 'daha fazla alan' anlamına geliyor. Uzay tek bir ülkeye ait değil, hepimize ait. Sınırların ötesinde işbirliği yaptığımızda bilgiyi paylaşır, maliyetleri azaltır ve Dünya'da güven inşa ederiz. Uluslararası işbirliği, birlikte daha ileriye gitmemizin yegane yolu. Küresel uzay toplumunu IAC 2026'da Antalya'da buluşmaya davet ediyorum."

Güçlenen dolar ve faiz beklentileri değerli metalleri baskıladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGüçlenen dolar ve faiz beklentileri değerli metalleri baskıladıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da sağanak alarmı AKOM gün gün açıkladı: Sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek
İstanbul’da sağanak alarmı! AKOM gün gün açıkladı: Sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek
Fenerbahçe Genel Kurulunda Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine ateş püskürdü: Parayı yediniz
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine ateş püskürdü: Parayı yediniz
1 aylık evliliğin ardından korkunç iddia Karımın sevgilisi tarafından bıçaklandım
1 aylık evliliğin ardından korkunç iddia! 'Karımın sevgilisi tarafından bıçaklandım'
İsrail’in aşırı sağcı bakanından Gazze Şeridi’nin ilhak edilmesi çağrısı
İsrail’in aşırı sağcı bakanından Gazze Şeridi’nin ilhak edilmesi çağrısı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirFaşizmin tüylerini yolduğu güvercin...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBilimde neden yol alamıyoruz?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşKaldıraçlı fiyatlama oyunu bozuldu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHangisi yalancı?
Güldener Sonumut
Güldener SonumutBM’de değişmeyen ‘eski tas eski hamam’ düzeni!
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘90’lar usulü garaj rock
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir yılda gençleşmek mümkün mü?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaAsistan mı fazla yetkili bir çalışan mı?
Belma Akçura
Belma AkçuraAmerikan Fabrikası’ndan Beyaz Saray’a
Zeynep İşman
Zeynep İşmanOyun terapisi: İhtiyaç mı moda mı?
Osman Gençer
Osman GençerEylül’de güzel beslendik
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanTelefon gorilleri öldürüyor
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızSinema: “Toplum”un son kalesi
İlgili Haberler
Gaziantepte feci kaza Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; ölü ve yaralılar var
AK Parti Sözcüsü Çelik Çelik sahilde balık pişirdi, vatandaşlarla buluştu
AK Parti Sözcüsü Çelik Çelik sahilde balık pişirdi, vatandaşlarla buluştu
Son dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturması Serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Son dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Bakan Kacır, Gaziosmanpaşada ziyaretlerde bulundu Muazzam bir altyapıyı inşa ettik
Bakan Kacır, Gaziosmanpaşa'da ziyaretlerde bulundu! 'Muazzam bir altyapıyı inşa ettik'