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Vergi denetimlerinde çarpıcı tablo! Büyük mükelleflerin yüzde 31,3’ü incelemede

13.09.2026 - 12:04 | Son Güncellenme:

#Vergi Denetimleri#Büyük Mükellefler#Yüksek Gelir Grubu

Vergi denetimlerinde yeni dönem başladı, gözler yüksek gelir grubuna çevrildi. Vergi Denetim Kurulu’nun bu yıl yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük ölçekli mükelleflerin yüzde 31,3’ü vergi incelemesine alındı. Geçmiş yıllarda yaklaşık yüzde 11 seviyesinde olan oran, bu yıl neredeyse her 3 büyük mükelleften 1’inin denetim kapsamına girdiğini ortaya koydu.

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Vergi denetimlerinde çarpıcı tablo Büyük mükelleflerin yüzde 31,3’ü incelemede

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını yüzde 31,3'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, VDK tarafından yürütülen vergi denetimleri yüksek gelir grubundaki kişilere odaklanmaya devam ediyor.

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VERGİ DENETİMLERİNDE ODAK BÜYÜK MÜKELLEFLER OLDU

Vergi incelemesi, izaha davet, gözetim gibi farklı denetim metodolojileri kullanılarak, bu kesimlerin vergisel sorumluluklarını doğru şekilde yerine getirmeleri temin ediliyor. Başkanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin yüzde 31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften 1’inin inceleme altında olduğunu gösterdi. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran, geçmiş yıllarda yüzde 11 civarındaydı.

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Bu oran bu yıl için orta ölçekli mükelleflerde yüzde 7,3'te ve küçük ölçekli mükelleflerde yüzde 1,1'de kaldı. Orta ölçekli mükelleflerin denetiminde izaha davet, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı maksatlı gözetim gibi uygulamalar tercih ediliyor.

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48,7 MİLYAR LİRALIK MATRAH ARTIŞI

Ayrıca Başkanlık, bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için 2'nci Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı başlattı. Bu program kapsamında, mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Programla, gözetim kapsamına alınarak yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16 bin 307 oldu. Çalışma kapsamında, bu mükellefler iki ayrı gruba ayrıldı.

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Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görülürken gelir vergisi tutarlarının risk analizi ile tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı.

İkinci grupta ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşam ile ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı.

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İLK KEZ BEYANNAME VERDİLER

Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin, geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek, gelirlerini beyan etti.

Bu kapsamda gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış 4,2 milyar liraya, ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış da 33,9 milyar liraya çıktı.

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"MÜKELLEFLERİMİZİ VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA DAVET EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı değerlendirmede, teknolojinin etkin kullanılmasıyla vergi denetim kapasitesinin önemli ölçüde güçlendiğini belirterek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi, büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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