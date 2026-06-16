Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaVergi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Teminatsız taksitlendirme imkanı
HaberlerUzmanpara

Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Teminatsız taksitlendirme imkanı

16.06.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#Vergi Düzenlemesi#Teminatsız Taksitlendirme#Resmi Gazete

Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi.

Vergi düzenlemesi Resmi Gazetede Teminatsız taksitlendirme imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Mecliste yasalaşan vergilere ilişkin kanun kapsamında hazırlanan tebliğle, vergi dairesine borçlu olanlara, yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük faizle borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi.

Buna göre vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar kapsamda yer alıyor.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ancak özel tüketim vergisi ve geçici vergi ile bunlarla bağlantılı alacaklar, taksitlendirme dışında tutuldu. Yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Böylece söz konusu oran, yıllık yüzde 39 olan cari tecil faizi oranına göre 10 puan düşük tutuldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
En düşük emekli maaşında zam oranı netleşiyor! İşte masadaki en güçlü rakam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREn düşük emekli maaşında zam oranı netleşiyor! İşte masadaki en güçlü rakamHaberi Görüntüle

Vergi dairesine borçlu olanlara 36 taksitte borçların ödenmesi imkanı veriliyor. Borçlunun zor durumda olması halinde taksit sayısı 48'e, çok zor durumda olması halinde 72'ye çıkarılabilecek. Ancak, katma değer ile banka ve sigorta muameleleri vergisi borçlarının 12 taksitte ödenmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiler veya bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları tüzel kişilerin tüm borçları 72 taksitle ödenebilecek. Borçlular, daha kısa sürede borçlarını ödemeyi de tercih edebilecek.

Teminatsız taksitlendirme imkanı

Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminatsız tecil uygulamasına konu tutar 10 milyon lira olarak belirlenirken vergi dairesine borcu bulunanların yüzde 99'u teminatsız taksitlendirme imkanına kavuşmuş oldu. Ancak borcun 10 milyon liranın üzerinde olması halinde, bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi gerekecek.

Haberin Devamı

Taksitlendirme düzenlemesinden yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) müracaat edilmesi önem taşıyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla yapılabilecek.

Haberin Devamı
Jeopolitik fırtına altını uçurdu! İşte piyasadaki kritik eşik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRJeopolitik fırtına altını uçurdu! İşte piyasadaki kritik eşikHaberi Görüntüle

Borçlular, ödemeleri devam eden ya da başvurusu yapılmış olmakla birlikte değerlendirme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmeler için de tebliğden yararlanabilecek.

İlk taksit eylülde ödenecek

Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit eylülde, izleyen taksitler de aylık olarak bu ayı takip edecek şekilde yatırılacak. Ödemelerin süresinde ve tam yapılmaması durumunda taksitlendirme ihlali olacak. Ödenmeyen taksitin ertesi taksit süresinde verilmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki kez süresinde ödememe veya eksik ödeme ihlal sebebi sayılmayacak. Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi halinde ise taksitlendirme ihlal olacak.

Motorlu taşıtların devri için borçların ödenmiş olması gerekecek

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek. Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, taksitlendirme ihlali olmadığı sürece bu araçların muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak. Ancak motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmiş olması gerekecek.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basınından Türkiyeyi durduracak strateji iddiası Sonucu felaket olur
İsrail basınından 'Türkiye'yi durduracak' strateji iddiası! 'Sonucu felaket olur'
G7 Zirvesinde Macron ve Zelenskiyden Trump dedikodusu Mikrofon açık kaldı
G7 Zirvesi'nde Macron ve Zelenskiy'den Trump dedikodusu! Mikrofon açık kaldı
Galatasarayın Can Uzun planları suya düştü Transferde kötü haber
Galatasaray'ın Can Uzun planları suya düştü! Transferde kötü haber
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkAFRİKA AÇILIMI...
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİbrahim Selim ve ilginç bir itiraf!
Eren Aka
Eren AkaSchengen’de ticari davetiye oyunu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSPOT’un 15 yıllık başarısı
İlgili Haberler
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertası kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti
Yer: Mersin 68 yaşında GBTsi sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi
Yer: Mersin! 68 yaşında GBT'si sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi!
İstanbulda iş insanına kanlı pusu: Dövmen çok güzel abi dedi, dehşet saçtı
İstanbul'da iş insanına kanlı pusu: 'Dövmen çok güzel abi' dedi, dehşet saçtı