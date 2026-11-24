2027 yılına sayılı haftalar kala vatandaşların ödeyeceği vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artış oranı netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.

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Açıklanan oran, yeni yılda birçok ödeme kaleminde değişiklik yaşanacağına işaret ediyor. Pasaport işlemleri, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, trafik cezaları ve yurt dışına çıkış harcı, artıştan etkilenmesi beklenen başlıca kalemler arasında yer alıyor.

Düzenleme yalnızca vatandaşların ödeyeceği ücretleri değil, çalışanların yemek ve ulaşım giderlerine ilişkin vergi istisnalarını, kira gelirlerinin vergilendirilmesini ve işletmelerin bazı gider sınırlarını da etkileyecek.

Ancak yeniden değerleme oranının açıklanması, hesaplanan bütün yeni tutarların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili mevzuatta tanınan yetkilerini kullanması halinde bazı vergi ve harç kalemlerinde farklı oranlar uygulanabilecek.

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2027 YILININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

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Yeni yılda uygulanacak birçok vergi, harç ve cezanın hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan oran, 2027 yılına ilişkin mali yükümlülüklerin belirlenmesinde kullanılacak.

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Yeniden değerleme oranının ilgili kalemlere aynen yansıtılması halinde vatandaşların ödeyeceği çok sayıda ücrette artış yaşanacak.

Bununla birlikte mevzuatın Cumhurbaşkanına farklı oran belirleme yetkisi verdiği alanlarda nihai tutarlar değişebilecek.

Bu nedenle 1 Ocak 2027'de geçerli olacak kesin ücretler, ilgili düzenlemelerin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

PASAPORT HARÇLARINA ZAM! 10 YILLIK PASAPORT 17 BİN TL'Yİ AŞACAK

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Yeni yılda yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşları ilgilendiren en önemli değişikliklerden biri pasaport harçlarında yaşanacak.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde farklı sürelerdeki pasaportlar için ödenen harçlar artacak.

Özellikle 10 yıllık pasaport harcında dikkat çekici bir yükseliş bekleniyor.

2026 yılında 13 bin 410 TL olarak uygulanan 10 yıllık pasaport harcının, 2027 yılında 17 bin 142 TL'ye ulaşması öngörülüyor.

2027 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

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Pasaport süresi 2026 harcı 2027 tahmini harç 6 aylık 2.806 TL 3.586 TL 1 yıllık 4.103 TL 5.245 TL 10 yıllık 13.410 TL 17.142 TL

Buna göre 10 yıllık pasaport harcında yaklaşık 3 bin 732 TL artış yaşanacak.

Ancak belirtilen tutarlara pasaport defter bedeli dahil değil. Vatandaşların pasaport başvurularında harç ücretine ek olarak defter bedelini de ödemesi gerekecek.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLER DİKKAT! IMEI ÜCRETİ 69 BİN TL'Yİ AŞACAK

Yeniden değerleme oranının etkili olacağı bir diğer önemli kalem ise yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt harcı olacak.

2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan kayıt ücretinin, 2027 yılında yaklaşık 69 bin 358 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece telefon kayıt harcında yaklaşık 15 bin 100 TL'lik artış ortaya çıkacak.

Yurt dışından cep telefonu satın alarak Türkiye'de kullanmayı planlayan vatandaşlar açısından bu artış, toplam cihaz maliyetini doğrudan etkileyecek.

Telefonun satın alma bedelinin dışında ödenen IMEI kayıt harcının yükselmesi, yurt dışından cihaz getirmenin maliyetini artıracak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 1598 TL OLACAK

Yeni yılda yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödeyeceği çıkış harcında da artış bekleniyor.

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Mevcut durumda 1250 TL olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte 1598 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bu hesaplamaya göre harç tutarında 348 TL'lik artış yaşanacak.

Söz konusu düzenleme, yurt dışına çıkış harcı ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşların seyahat maliyetlerine doğrudan yansıyacak.

Ancak kesin tutar, yeni yıl için geçerli olacak düzenlemelerin tamamlanmasıyla belli olacak.

TRAFİK CEZALARINA BÜYÜK ZAM! KIRMIZI IŞIKTA 6391 TL

2027 yılında araç sahiplerini ve sürücüleri ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de trafik cezalarında yaşanacak.

Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere kesilecek idari para cezalarında artış öngörülüyor.

Kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanma cezalarının 6391 TL seviyesine ulaşması beklenirken, bazı ağır trafik ihlallerinde cezalar çok daha yüksek tutarlara çıkabilecek.

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2027 YILINDA TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Trafik ihlali Beklenen ceza Kırmızı ışıkta geçmek 6.391 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 6.391 TL Alkollü araç kullanmak 31.957 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 51.132 TL Plakasız araç kullanmak 58.801 TL Sahte plaka kullanmak 178.962 TL Drift yapmak Yaklaşık 178.000 TL Trafikte kavga veya ısrarlı takip Yaklaşık 230.000 TL

Yeni yılda özellikle sahte plaka kullanımı, drift ve trafikte tehlikeli davranışlar için öngörülen yüksek tutarlar dikkat çekiyor.

Ancak tabloda yer alan rakamlar yeniden değerleme oranı üzerinden aktarılan tahmini tutarlar. İlgili trafik ihlalleri için geçerli mevzuat ve kesinleşecek yeni tarifeler esas alınacak.

RADAR CEZALARI DA ARTACAK

Trafikte hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak idari para cezalarında da yeni yılda değişiklik yaşanacak.

Yerleşim yeri içinde ve dışında belirlenen hız limitlerinin aşılması durumunda uygulanan cezalar, ilgili mevzuat kapsamında yeniden hesaplanacak.

Bu nedenle radar denetimlerinde hız sınırını ihlal eden sürücülerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar da 2027 yılında değişebilecek.

Hız ihlalinin derecesine göre uygulanacak kesin ceza tutarları ise yeni tarifenin netleşmesiyle belli olacak.

ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR! YEMEK BEDELİ İSTİSNASI ARTACAK

2027 yılı yeniden değerleme oranı, yalnızca vergi ve ceza ödemelerini değil, çalışanların yemek giderlerine ilişkin vergi istisnasını da etkileyecek.

Paylaşılan hesaplamalara göre günlük yemek bedeli için uygulanacak gelir vergisi istisnasının KDV hariç 385,02 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

KDV dahil tutarın ise 421,80 TL olması bekleniyor.

Bu düzenleme, işverenlerin çalışanlarına sağladıkları yemek yardımlarının vergilendirilmesi açısından önem taşıyor.

Ancak açıklanan rakamların çalışanlara ödenmesi zorunlu asgari yemek ücreti olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Söz konusu tutarlar, belirlenen koşullarda vergiden istisna tutulabilecek yemek gideri sınırını ifade ediyor.

YOL YARDIMINDA YENİ TUTAR: GÜNLÜK 202 TL

Çalışanların işe gidiş ve dönüş ulaşım giderlerine yönelik vergi istisnası da yeni yılda yükselecek.

İşveren tarafından servis hizmeti sağlanmayan durumlarda uygulanabilen ulaşım gideri istisnasının günlük 202,11 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Böylece ilgili şartları karşılayan çalışanlar için işveren tarafından sağlanan ulaşım desteğinin bu tutara kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulabilecek.

Burada da belirtilen rakamın bütün işverenlerin çalışanlarına ödemek zorunda olduğu sabit bir yol yardımı olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Düzenleme, ulaşım desteğinin vergilendirilmesinde uygulanacak sınırı belirliyor.

EV SAHİPLERİ DİKKAT! KİRA GELİRİ VERGİSİNDE SINIR DEĞİŞİYOR

2027 yılında konutlarını kiraya vererek gelir elde eden mülk sahiplerini ilgilendiren vergi istisnasında da artış bekleniyor.

Konut kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarının 74 bin 141 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bu düzenleme kapsamında yasal koşulları karşılayan mükellefler, ilgili yılın konut kira gelirlerinin belirlenen istisna tutarına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.

Ancak istisna tutarının üzerindeki gelirlerin vergilendirilmesinde ilgili beyan şartları ve diğer yasal hükümler geçerli olacak.

Dolayısıyla kira geliri elde eden mülk sahiplerinin yeni yılda açıklanacak kesin istisna tutarını ve beyan koşullarını takip etmesi önem taşıyor.

GELİR VERGİSİ BEYAN SINIRI 511 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yeni yılda bazı gelir türlerinin beyan edilmesinde kullanılan sınır tutarlarda da değişiklik öngörülüyor.

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden alınan ücretler gibi belirli gelir türlerinde dikkate alınan beyan sınırının 2027 yılında 511 bin 320 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu sınırın uygulanmasında gelirin türü, stopaj durumu ve ilgili vergi mevzuatındaki özel şartlar belirleyici olmaya devam edecek.

Herhangi bir vergi kesintisine veya istisnaya tabi olmayan bazı menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için uygulanan beyan sınırının ise 28 bin 122 TL olması öngörülüyor.

Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri de ilgili yasal koşullar çerçevesinde bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

EVİNİ SATACAKLAR DİKKAT! VERGİ İSTİSNASI YÜKSELİYOR

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde uygulanan değer artışı kazancı istisnasında da yeni yılda artış bekleniyor.

Ticari faaliyet kapsamında olmayan ve satın alındıktan sonra en az 5 yıl elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar, ilgili koşullarda değer artışı kazancı vergisine tabi tutulmuyor.

Ancak satın alındıktan sonra 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkuller için değer artışı kazancı vergisi gündeme gelebiliyor.

Bu kazançlar için uygulanan yıllık istisna tutarının 2027 yılında 191 bin 745 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece gayrimenkulünü 5 yıllık süre dolmadan satan vatandaşların vergilendirilecek kazançlarının hesaplanmasında yeni istisna sınırı dikkate alınacak.

ŞİRKETLERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK! FATURA SINIRI ARTACAK

Yeniden değerleme oranıyla birlikte işletmelerin ve vergi mükelleflerinin takip ettiği bazı parasal sınırlar da değişecek.

Fatura düzenleme sınırının 2027 yılında 15 bin 339 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Aynı şekilde doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlarla ilgili amortisman sınırında da artış yaşanması bekleniyor.

Bu sınırın da 15 bin 339 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Söz konusu düzenlemeler, işletmelerin muhasebe kayıtları ve vergi uygulamaları açısından önem taşıyor.

Yeni yılda geçerli olacak kesin sınırlar, ilgili vergi mevzuatı kapsamında uygulanacak.

ŞİRKET ARAÇLARINDA KİRA GİDERİ SINIRI DEĞİŞECEK

Ticari faaliyet yürüten işletmelerin kiraladıkları binek otomobillere ilişkin gider sınırlarında da artış bekleniyor.

Yeniden değerleme oranının uygulanması halinde her bir binek otomobil için aylık kira bedelinin gider olarak dikkate alınabilecek üst sınırının 58 bin 801 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bu tutar, şirketlerin kiraladıkları araçlar için ödeyebilecekleri azami kira bedelini değil, vergi hesabında gider olarak dikkate alabilecekleri sınırı ifade ediyor.

Dolayısıyla düzenleme özellikle şirketlerin araç kiralama maliyetlerinin vergisel değerlendirilmesinde etkili olacak.

EMLAK VERGİSİNDE DE YENİ DÖNEM

Yeni yılda ev, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin ödeyecekleri emlak vergisi tutarlarında da değişiklik yaşanacak.

Emlak vergisinin hesaplanmasında taşınmazın vergi değeri, niteliği ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınıyor.

Bu nedenle bütün mülk sahiplerine aynı oranda veya aynı tutarda vergi artışı uygulanması söz konusu olmayabilir.

2027 yılı için geçerli olacak emlak vergisi tutarları, taşınmazların özelliklerine ve yasal hesaplama yöntemlerine göre belirlenecek.

SİLAH RUHSAT HARÇLARI DA ARTACAK

2027 yılı yeniden değerleme oranından etkilenmesi beklenen bir başka kalem ise silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenen harçlar olacak.

Beş yıl geçerli silah ruhsatları için yapılan başvurularda ve ruhsat yenileme işlemlerinde ödenen ücretlerin yeni yılda yükselmesi bekleniyor.

Kesin harç tutarları, ilgili mevzuata göre belirlenecek yeni tarifelerle ortaya çıkacak.

2027 YILINDA HANGİ ÜCRETLER ARTACAK?

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı kapsamında öne çıkan bazı hesaplamalar şöyle:

Ödeme veya istisna kalemi 2027 için öngörülen tutar 10 yıllık pasaport harcı 17.142 TL IMEI kayıt harcı 69.358 TL Yurt dışına çıkış harcı 1.598 TL Kırmızı ışık cezası 6.391 TL Ehliyetsiz araç kullanma cezası 51.132 TL Günlük yemek istisnası (KDV hariç) 385,02 TL Günlük ulaşım istisnası 202,11 TL Konut kira geliri istisnası 74.141 TL Gayrimenkul değer artışı kazancı istisnası 191.745 TL Fatura düzenleme sınırı 15.339 TL

Tabloda yer alan rakamlar, açıklanan yeniden değerleme oranı esas alınarak aktarılan beklenen tutarları gösteriyor. Nihai rakamlar, ilgili yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilir.

ZAMLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının ilgili kalemlere aynen uygulanması halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olmaya başlayacak.

Ancak Cumhurbaşkanının ilgili mevzuat kapsamında farklı oran belirleme yetkisi bulunduğu için bazı vergi ve harçlarda açıklanan hesaplamalardan farklı tutarlar ortaya çıkabilecek.

Pasaport harçları, IMEI kayıt ücreti, yurt dışına çıkış harcı ve trafik cezaları gibi doğrudan vatandaşları ilgilendiren kalemlerde kesin ücretler, yeni yıl öncesinde tamamlanacak düzenlemelerle netleşecek.

Öte yandan yemek ve yol giderlerine ilişkin istisnaların artması çalışanları, kira geliri ve gayrimenkul satış kazancı istisnalarının yükselmesi ise mülk sahiplerini ilgilendirecek.