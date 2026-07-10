Volkswagen'den deprem etkisi yaratacak karar! Model sayısı yarıya düşüyor

Şirketin hazırladığı yeni plan kapsamında model çeşitliliğinin yaklaşık yarıya indirilmesi ve üretim kapasitesinin düşürülmesi hedeflenirken, kulislerde işten çıkarma ve fabrika kapatma iddiaları da gündemde yer alıyor.

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VOLKSWAGEN ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

Yaklaşık 90 yıldır otomotiv sektörünün en güçlü markaları arasında yer alan Volkswagen, değişen küresel koşullar nedeniyle önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan şirket, kârlılığı artırmak ve rekabet gücünü koruyabilmek için ürün gamını ciddi ölçüde sadeleştirmeye hazırlanıyor.

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Denetleme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre Volkswagen, çok sayıda modeli üretmek yerine daha yüksek satış potansiyeline sahip ve daha fazla gelir sağlayan modellere odaklanacak. Böylece şirketin mevcut model yelpazesinin zaman içerisinde yaklaşık yüzde 50 oranında küçülmesi planlanıyor.

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ÜRETİM KAPASİTESİ MİLYONLARCA ARAÇ AZALACAK

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Yalnızca model sayısı değil, üretim hacmi de yeniden şekillendirilecek. Hazırlanan plan doğrultusunda Volkswagen'in yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araç seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

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Bu adım, talep değişimleri ve küresel otomotiv pazarındaki dönüşüme daha hızlı uyum sağlanabilmesi amacıyla atılıyor. Şirket, üretimde verimliliği artırırken maliyetleri de kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

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İŞTEN ÇIKARMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Yeniden yapılanma planının en dikkat çeken başlıklarından biri ise çalışanları ilgilendiren iddialar oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre CEO Oliver Blume'un hazırladığı taslak plan kapsamında 100 bine kadar çalışanın işine son verilmesi ve Almanya'daki dört fabrikanın kapatılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

Volkswagen yönetimi ise bu iddiaları doğrulamadı. Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarma ya da fabrika kapatılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtilirken, yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği ifade edildi.

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İŞÇİLER AYAKLANDI

Söz konusu iddialar Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Denetleme kurulu toplantısının yapıldığı gün Volkswagen'in farklı tesislerinde çalışan işçiler protesto gösterileri düzenledi.

Özellikle Wolfsburg'daki genel merkez önünde gerçekleştirilen gösterilerde çalışanlar, olası istihdam kayıplarına tepki gösterdi. Alman otomotiv sektörünün en güçlü sendikalarından biri olan IG Metall'in de maliyet azaltma planlarına karşı yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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Toplantıda CEO Oliver Blume'un daha sert tasarruf tedbirleri istediği, yönetim kurulunda önemli ağırlığa sahip işçi temsilcilerinin ise bu yaklaşımı desteklemediği ifade ediliyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Volkswagen'i böylesine kapsamlı bir dönüşüme iten en önemli nedenlerin başında küresel rekabet geliyor. Son yıllarda özellikle Çin merkezli elektrikli otomobil üreticileri hem Avrupa pazarında hem de dünya genelinde hızla büyümeye başladı. Daha uygun fiyatlı elektrikli modeller sunan Çinli markalar, geleneksel otomobil üreticilerinin pazar payını zorlamaya devam ediyor.

Bunun yanında Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, artan işçilik giderleri ve tedarik zincirindeki maliyet artışları da Volkswagen'in üretim maliyetlerini önemli ölçüde yukarı çekmiş durumda.

ABD TARİFELERİ DE BASKIYI ARTIRIYOR

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Şirketin karşı karşıya olduğu tek sorun Avrupa pazarı değil. ABD'nin ithal otomobillere yönelik uyguladığı ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri de Alman üreticilerin rekabet gücünü etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Küresel pazarda daha esnek hareket edebilmek isteyen Volkswagen, bu nedenle operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

AUDİ VE PORSCHE DE DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI OLABİLİR

Volkswagen Grubu yalnızca Volkswagen markasından oluşmuyor. Audi, Porsche, Skoda, Seat ve Cupra gibi önemli markaları da bünyesinde bulunduran grup, yeniden yapılanma sürecini tüm organizasyona yaymayı planlıyor.

Şirketin önümüzdeki aylarda sendikalarla yürütülecek görüşmeler sonrasında nihai yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Uzmanlar ise alınacak kararların yalnızca Volkswagen'i değil, Avrupa otomotiv sektörünün geleceğini de doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.