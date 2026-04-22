Yakıt krizi Lufthansa'yı vurdu! 20 bin uçuş iptal
Yakıt krizi Lufthansa'yı vurdu! 20 bin uçuş iptal

22.04.2026 - 09:20 | Son Güncellenme:

#Lufthansa#Jet Yakıtı#Uçuş

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Yakıt krizi Lufthansayı vurdu 20 bin uçuş iptal

Lufthansa Grubu, yaz aylarında uçuş seçeneklerinin optimize edileceğini ve kapasitenin azaltılacağını açıkladı.

Jet yakıtı fiyatının Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığı anımsatılan açıklamada, "Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu da yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, planlanan uçuş programı düzenlemelerinin Lufthansa Grubu ağındaki karsız kısa mesafeli uçuşların sayısını azaltacağı, özellikle uzun mesafeli bağlantılar olmak üzere küresel ağın ise jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle öncekine göre önemli ölçüde daha verimli olmak üzere sürdürüleceği kaydedildi.

Yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin dün uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kapasite azalması dikkate alınarak gelecek aylara ilişkin orta vadeli rota planlamasının revize edileceği belirtildi.

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı! İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Olacak O Kadarın yıldız ismiydi Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Olacak O Kadar'ın yıldız ismiydi! Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Galatasarayın Bernardo Silvaya teklifi ortaya çıktı İşte gözden çıkarılan maaş
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifi ortaya çıktı! İşte gözden çıkarılan maaş
Özay Şendir
İsrail'in Atina'ya maliyeti...
Abbas Güçlü
Sorun yaşanmadan çözüm üretmiyoruz!
Deniz Kilislioğlu
Her şey arapsaçı
Dilara Koçak
Çocukların iyilik hâli
Servet Yıldırım
Bankacılıkta oyun değişiyor
İlgili Haberler
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özeli kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti
Atlas Çağlayan cinayeti Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
Atlas Çağlayan cinayeti! Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
İzmirde eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama
İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama