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Yanıltıcı ilana devam eden firmaya bir ceza daha! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

27.10.2026 - 16:29 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Yanıltıcı İlan#İdari Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı konut ilanı ihlalini sürdüren firmaya verilen idari para cezasını iki katına çıkararak 57 bin 240 TL’ye yükseltti. Bakanlık, aynı firmanın her yeni ihlalinde cezanın ikiye katlanacağını açıkladı.

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Yanıltıcı ilana devam eden firmaya bir ceza daha Ticaret Bakanlığından açıklama

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı konut ilanı ihlaline devam eden firmaya, önceden verilen cezanın 2 katı idari para cezası uyguladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28 bin 620 TL idi. İkaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57 bin 240 TL'ye yükselttik. Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek. Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşımızı yanıltarak müşteri çekmeye çalışanlara taviz yok. Ticaret Bakanlığı olarak denetliyoruz, tespit ediyoruz, yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun; bu işin takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi.

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