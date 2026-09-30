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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

30.09.2026 - 09:41 | Son Güncellenme:

#Yıllık İzin#İş Hukuku#İşçi Hakları

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren kararda, yıllık izin sürecindeki önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi. Yargıtay’ın değerlendirmesi, işçi ve işveren arasındaki dengeleri etkileyebilecek nitelikte.

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Yargıtaydan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Yıllık izin kullanan çalışanlarla ilgili Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. İşverenlerin, işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin olarak ödemesi veya avans vermesi gerektiğine hükmedildi. Bu ödemenin yapılmaması halinde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği belirtildi.

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İZİN ÖNCESİ ÖDEME YAPILMAZSA İŞÇİ HAKLI ÇIKABİLECEK

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işverenin yıllık izin kullanan çalışana, izin süresine ait ücretini önceden ödemesi gerekiyor. Yargıtay’ın aldığı kararda, işçinin izne çıkmadan önce bu ödemeyi alamamasının çalışma şartlarına aykırılık oluşturabileceği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, yıllık izin parasının peşin verilmemesinin işçi açısından haklı fesih sebebi sayılabileceğine dikkat çekti. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı talep edebileceği belirtildi.

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AYNI ŞEHİRDEKİ İKİ MAHKEMEDEN FARKLI KARAR ÇIKTI

Kararın çıkmasına neden olan süreçte, aynı şehirde bulunan iki farklı mahkeme benzer davalarda farklı kararlar verdi. A.B. isimli çalışan, yoğun çalışma döneminin ardından yıllık izne ayrılmak istedi. Ancak izin öncesinde kendisine herhangi bir ödeme ya da avans yapılmadığını belirterek iş sözleşmesini feshetti ve kıdem tazminatı talep etti.

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İş Mahkemesi, çalışanın feshini haklı bularak kıdem tazminatı ödenmesine karar verdi. Karar daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onandı.

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BENZER DAVADA FARKLI SONUÇ ÇIKTI

B.K. isimli başka bir çalışan ise yıllık izin öncesinde ödeme alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldı. Ancak bu dosyada mahkeme, fesih gerekçesinin haklı neden oluşturmadığına karar verdi.

Dosyanın istinaf sürecinde de farklı yönde karar çıkınca, iki karar arasındaki uyuşmazlık Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’na taşındı.

Kurul, farklı kararların giderilmesi için konuyu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

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YARGITAY: İŞVEREN ÖDEME YAPMAK ZORUNDA

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu’nun 57. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekti. Kanunda, "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı. Daire, işçinin talebi olmasa dahi işverenin bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğine karar verdi.

FAZLA İZİN KULLANDIRILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALDIRMIYOR

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Yargıtay kararında, işçiye hak ettiği süreden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olmasının da işverenin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

Kararda, yıllık izin ücretinin izin başlamadan önce peşin veya avans olarak ödenmemesinin, işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceği ifade edildi.

Bu kararla birlikte yıllık izin dönemlerinde ödeme yapılmayan çalışanların kıdem tazminatı hakkı açısından önemli bir emsal oluşmuş oldu.

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