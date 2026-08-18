Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren emsal kira kararı!
HaberlerUzmanpara

Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren emsal kira kararı!

18.08.2026 - 12:46 | Son Güncellenme:

#Yargıtay Kararı#Kira Ücreti#Evin Satışı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından, satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren emsal kira kararı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023'te satın aldı. Y.Ö, satın aldığı evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının, kira bedelini evin önceki sahibi B.K'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö, B.K'den bedeli talep etti, ancak talebi reddedildi. Evin yeni sahibi Y.Ö, B.K'ye dava açtı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Okul zili çalmadan veliye binlerce liralık fatura çıktı! Servis 90 bin TL’yi aştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİROkul zili çalmadan veliye binlerce liralık fatura çıktı! Servis 90 bin TL’yi aştıHaberi Görüntüle

Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

 

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K'ye ödediği, Y.Ö'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

Haberin Devamı
'Reşo'yu tutuklatan canlı yayın! 'Kralına eyvallahın olmayacak'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Reşo'yu tutuklatan canlı yayın! 'Kralına eyvallahın olmayacak'Haberi Görüntüle

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür." ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Afrika ve Basra sıcakları birden geliyor İstanbul için kritik uyarı: Termometreler 36 dereceye çıkacak
Afrika ve Basra sıcakları birden geliyor! İstanbul için kritik uyarı: Termometreler 36 dereceye çıkacak
Galatasarayda Lucas Torreira görüşme odasına Ayrılık iddiaları sonrası sözleşme kararı
Galatasaray'da Lucas Torreira görüşme odasına! Ayrılık iddiaları sonrası sözleşme kararı
Sıfır diye aldı, ekspertiz raporu gerçeği ortaya çıkardı Aracı satarken bunu anlatmak istemiyorum
Sıfır diye aldı, ekspertiz raporu gerçeği ortaya çıkardı! "Aracı satarken bunu anlatmak istemiyorum"
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkMUGEM PROJESİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinDijitale karşı B planınız var mı?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Murat Boz’un ablası’ yalanı!
Eren Aka
Eren AkaOtobüsler neden denetlenmiyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYıldız Savaşları hayranlarının heyecanla beklediği müze
İlgili Haberler
Baba oğlunu sudan çıkardı 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü
Baba oğlunu sudan çıkardı! 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü
İçişleri Bakanı Çiftçiden suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin paylaşım
Son dakika... Mustafa Bozbey CHPden istifa etti
Son dakika... Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
Son dakika... Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Zarfı İmamoğlu’na verdim
Son dakika... Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Zarfı İmamoğlu’na verdim