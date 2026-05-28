Yargıtay'ın tam kusur saydığı karar! Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'ın tam kusur saydığı karar! Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

28.05.2026 - 12:46 | Son Güncellenme:

Evlilik birliğinde eşine ilgi göstermeyerek sürekli iş değiştiren ve iş şartlarını bahane edip istifa eden bir erkek hakkında açılan boşanma davasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği boşanma hükmünü yerinde bularak emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Bir süredir evin içinde iki yabancıymış gibi yaşayan çiftten genç kadın, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi. Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi.

Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.

Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

Saldırılar yeniden başladı! ABD 3 günde ikinci kez vurdu, İran'dan misilleme geldi
CHP'de ‘Haram araç’ tartışması
Memura 9 gün zirve izni: NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Göztepe yıldızı için rapor! 'Mutlaka alın'
Tunca Benginİdeoloji out hırsız, hain in
Hakkı ÖcalEğer İsrail izin verirse...
Ali EyüboğluSerenay’ın gözaltı kombini
Eren AkaDün satıldı bugün kesiliyor!
Çağdaş ErtunaTilda Swinton, Guggenheim Bilbao’da
Osman GençerEgeli ihracatçıya terzi işi destek
Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacak
Bolu’daki asırlık gelenek! Bayram namazına gitmeyenleri yataktan alıp buz gibi suya attılar
Özgür Özel'in acı günü: Amcasının cenazesine katıldı
22 kilometrelik araç kuyruğu! Bayramın ikinci günü tatilcilerin akın ettiği il