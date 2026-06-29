Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaYasa dışı hasar takibine karşı yeni düzenleme
HaberlerUzmanpara

Yasa dışı hasar takibine karşı yeni düzenleme

29.06.2026 - 13:11 | Son Güncellenme:

#Sigorta#Trafik Sigortası#Değer Kaybı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirildiğini bildirdi.

Yasa dışı hasar takibine karşı yeni düzenleme

SEDDK'den yapılan açıklamada, bu kapsamda eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesi yönünde yakın dönemde üç önemli değişikliğin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Eylem planının dördüncü aşamasında, kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik yeni bir genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarını tek bir merkeze kolay ve hızlı şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin (OHİM) yakın tarihte devreye alınacağı kaydedilerek, "Kurumumuz, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edecektir." denildi. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
2 lobi, tek mektup Trump, Ankaraya gelmeden harekete geçtiler: F-35 satmayın
2 lobi, tek mektup! Trump, Ankara'ya gelmeden harekete geçtiler: F-35 satmayın
Son dakika… Meteoroloji hafta sonu için uyardı Kavurucu sıcaklara kısa bir ara
Son dakika… Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kavurucu sıcaklara kısa bir ara
Fenerbahçeye Vedat Muriqi şoku Sedye ile sahayı terk etti
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi şoku! Sedye ile sahayı terk etti
Son dakika...Öğrenci affı geliyor Düzenleme kimleri kapsayacak
Son dakika...Öğrenci affı geliyor! Düzenleme kimleri kapsayacak?
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirŞiir ve NATO günlerinde Milliyet...
Tunca Bengin
Tunca Benginİki CHP’de de kaybet kaybet kaygısı!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkale imzası ne işe yarar?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSürdürülebilir barışın ekonomik boyutu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşDepremlere hazır mıyız?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBöyle bir NATO’ya ihtiyacımız yok
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSıcakta neden daha çabuk yoruluruz?
Asu Maro
Asu MaroYoko Ono dokunmaya, hissetmeye, hayal etmeye çağırıyor
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Dünyasında Astronominin Felsefe İle İlişkisinin Yörüngesi
İlgili Haberler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 40. duruşma sona erdi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 40. duruşma sona erdi
Evini kaçak müzeye dönüştürmüş Anadolu Mirası operasyonunda 806 tarihi eser ele geçirildi
Evini kaçak müzeye dönüştürmüş! "Anadolu Mirası" operasyonunda 806 tarihi eser ele geçirildi
Mardindeki aynı aileden 3 kişinin öldüğü aile faciası davasında tahliye kararı
Mardin'deki aynı aileden 3 kişinin öldüğü aile faciası davasında tahliye kararı
Adanada dehşet 16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü
Adana'da dehşet! 16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü