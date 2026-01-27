Derleyen: Zeynep Dilara Akyürek / Milliyet.com.tr - ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun 2023 verilerine göre Çin, dünyanın en büyük antimon rezervlerine sahip ülke konumunda. 51 numaralı bu elementin bazı özellikleri onu, savunma sanayiinde önemli ve vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor. Öyle ki alev geciktirici malzemelerde, zırh delici mühimmatta ve patlayıcılarda önemli bir bileşen olmasıyla ABD Savunma Bakanlığı, antimona büyük bir güven duyuyor. Ancak ABD’nin neredeyse her alanda rekabet halinde olduğu Çin ile antimon konusunda da rekabeti söz konusu. Çin’in toplam antimon rezervi dünyadaki toplam rezervlerin yaklaşık yüzde 30 ila 55'ini oluşturuyor. Bu da 670 bin ton demek. Dünyada en çok antimonu olan ülkelere bakıldığında listenin başında sırasıyla Çin ve Rusya gelirken, Türkiye 100 bin tonla 7’nci sırada yer alıyor. Hemen arkasından ise Kanada ve 60 bin tonla ABD geliyor. Hal böyle olunca ABD’nin antimon konusunda Çin’den ve zaman zaman çekişme halinde olduğu pek çok ülkeden bir hayli geride olduğu da görülüyor. Yatırım uzmanları ise hem ülkeler hem de bireylerin ekonomik kalkınması için tavsiyelerinde, altının yanında antimon ve gümüşü de ön plana çıkarıyor. Yatırım tavsiyesi arayanlara ABD’li ve İngiliz ekonomistlerden 2 öneri var: Antimon hisseleri ve gümüş! Peki ama bu iki element ne kadar kazandırabilir?

ZEHİRLİ AMA ZENGİN! PARA BASMAYI BIRAKIP SİLAH ÜRETMİŞLER

Günümüzde pek çok ülke savunma sanayiinde kullanmak üzere antimonu ithal ederken Çin, pek onlara antimon satanların başında geliyor. Aslında insan sağlığına zararlı hatta zehirli bir element olan antimonun Çin için hikâyesi ise 1931’e dayanıyor. 20’nci yüzyıla kadar Mısır’da ve Avrupa’da güzellik, zayıflama ve bağırsak sağlığı için kullanılan bu zehirli madde, 1931’de Çin’in madeni para basımında kullanmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Bu hamlenin büyük bir hata olduğunu ve antimonun ne kadar zehirli olduğu ise 1970’lerden sonra anlaşıldı. Tam da bu dönüm noktasında antimonun artık zehir değil silah olabileceği düşünülmüş ve savunma sanayii için en önemli elementlerden biri haline gelme serüveni hızlanmıştı. Her savaş, antimonun savunmadaki tahtını sağlamlaştırıyor ve onu vazgeçilmez bir element haline getiriyordu. Bugünlerde askeri yatırımların önemi, savunma kuvvetlerinin gücü, ülkelerin dokunulmazlığıyla doğrudan doğruya bağlıydı. Yani antimonu olanın savunma sanayiinde işi daha kolay olabilirdi. Her geçen gün yeni bir savaş cephesinin açılması ihtimali konuşulurken de ABD’li uzmanlar, banka yöneticileri ve ekonomistler yeni tavsiyelerde bulunup, 2 elemente dikkat çekiyordu. Bunlardan ilki olan ‘antimona üretimi yapan şirket hisselerine’ ilişkin görüşler şöyleydi:

Bazı grafiklere göre antimon fiyatlarındaki artış Çin, Rusya ve Güneydoğu Asya'daki arz kıtlığından kaynaklanıyor. Aynı zamanda, güneş enerjisi sektörü, yangın geciktiriciler, askeri ve havacılık alanlarındaki ihtiyaçlar da talebi artıyor. Antimona ilişkin istatistikler kıtlığın arzı etkilediğini gösteriyor. Fiyatlar 2025 yılında ton başına 51 bin 500 dolara ulaşmıştı. Bazı piyasa tahminleri, bu fiyatların ton başına 100 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Military Metals Corp'un CEO'su Scott Eldridge tarafından doğrulanan bu istatistikler, Eldridge’e göre şu anlama geliyordu: “Antimon spot fiyatı bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak ton başına 51 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Antimon yatırım fırsatları, yatırımcılara sunulan ETF veya vadeli işlem sözleşmeleri olmaksızın madencilik hisseleriyle sınırlıdır. Ayrıca madencilik hisseleri birkaç yüksek kalibreli şirketle sınırlı.” Core Consultants'ın CEO'su ve kurucusu İngiliz uzman Lara Smith ise “Artan küresel talep ve kısıtlı arz ile bu dinamikleri anlamak; yatırımcılar, politikacılar ve sektör oyuncuları için çok önemlidir. Çevre standartları sıkılaştıkça, modern eritme ve işleme yöntemleri ve sürdürülebilir kaynak kullanımı, bu kritik mineralin geleceğini şekillendirecektir” diyor.





GELECEĞİN YÜKSELEN YATIRIM ARACI: GÜMÜŞ ALAN KAZANIYOR MU?

Uzmanlara göre gümüş, sadece bir değer saklama aracı olmaktan çok daha fazlası. Gümüşe yatırım yapmak, özellikle diğer varlık sınıflarıyla ilişkili riskleri en aza indirmek isteyen yatırımcılar için portföy çeşitlendirmenin etkili bir yolu olabilir. Ancak bunun için fiziksel olarak yer kaplayacak gümüş için bankaların gümüş hesapları daha güvenli ve sağlıklı bir yatırım aracı olabilir. Portekizli finans uzmanları, “Gümüş, endüstriyel değeri ve kıymetliliği olağanüstü bir şekilde birleştiren nadir metallerden biridir. Nadir ve çok yönlü olan gümüş, lüks ve işlevselliğin kesişme noktasında yer alır. Bu, az sayıda metalin bu kadar önemli bir şekilde başarabileceği bir özelliktir. Yüksek elektrik iletkenliği ve korozyon direnci, onu birçok endüstriyel uygulamada vazgeçilmez kılar. Tarih boyunca gümüş, enflasyon dönemlerinde dayanıklı bir varlık olduğunu kanıtlamıştır. Geleneksel para birimleri değer kaybettiğinde, gümüş değerini koruma veya hatta artırma eğilimindedir ve satın alma gücü kaybına karşı bir kalkan görevi görür. Altın gibi, gümüş de yatırımcılar için bir korunma aracıdır” diyor.

1833’te kurulan Banco Carregosa’ya göre de gümüşün yükselen değeri, “Teknolojik ve sürdürülebilir sektörlerin büyümesiyle birlikte gümüşe olan talebin artması ve orta ve uzun vadeli kazançlar için önemli bir potansiyel yaratması muhtemeldir. Gümüş, yatırım portföyünü çeşitlendirmenin ve geleneksel varlıklara olan maruziyeti azaltmanın iyi bir yoludur. Gümüşün fiyatı, finansal piyasaların performansına doğrudan bağlı değildir. Bu da onu dalgalanma dönemlerinde dayanıklı bir yatırım haline getirir. Portföyünüze gümüş eklemek, göreceli bir güvenlik ve istikrar katmanı ekleyerek piyasa dalgalanmalarıyla ilişkili riskleri azaltır. Gümüş, altına göre daha değişken olma eğilimindedir. Küresel ekonomide veya talepte meydana gelen küçük değişiklikler, büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir ve kayıp riskini artırabilir” diye açıklanıyor. Peki gümüşün yükseliş hikayesi neye bağlı?

YÜKSELİŞ BAŞLADI: GÜMÜŞÜN DEĞERİNİ HANGİ FAKTÖRLER BELİRLİYOR?

1980 yılında gümüş ons başına 50,36 dolarlık rekor bir seviyeye ulaşmış ve bu fiyatı aşması 45 yıl sürmüştü. Ekim 2025'te ise sürekli gümüş fiyatı 53,765 dolara ulaştı. Bir sonraki ay, yani kasımda fiyat 57,245 dolara yükseldi ve Aralık ayında ons başına 82,67 dolara ani bir fırlama yaşandı. Ocak 2026'da gümüş fiyatı artık 95,78 dolara kadar çıkmıştı ve gümüşün yükselişi henüz yavaşlamış değildi. Gümüş 1980'deki zirveyi aştıktan sonra ivme kazanmıştı. Peki gümüş fiyatları 2026'da neden tahminlerin çok üzerinde seyrediyordu? Gümüş, son haftalarda yeni rekor seviyelere ulaşarak 2025'te başlayan çarpıcı yükselişi sürdürdü. Gümüş son 12 ayda yüzde 225 değer kazandı. Ocak ortasında ons başına 90 dolara yakın işlem görürken 23 Ocak günü ons başına 99,38 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. 2 gün sonra, 25 Ocak Pazartesi günü ons başına 108 doların üzerine çıkarak yüzde 5'ten fazla yükselme gösterdi. Gümüş güçlü güvenli liman ve yatırım talebinin yanı sıra, fiziki piyasadaki uzun süreli daralma nedeniyle tarihi yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu. Yükselen fiyatlar, Çin ve Hindistan gibi önemli pazarlarda güçlü perakende talebini tetikledi ve yatırımcılar 1 kilogramlık gümüş külçelerine yöneldi.