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Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı

11.09.2026 - 16:27 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD Enflasyonu#Altın Fiyatları

ABD’de merakla beklenen ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik arttı.

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Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı

ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) beklentilere paralel gelmesine rağmen çekirdek enflasyonun aylık bazda tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, ons ve gram altında sert fiyat değişimlerine neden oldu. Verinin hemen ardından hızla gerileyen altın fiyatları, kısa süre içerisinde yönünü yukarı çevirerek güçlü bir yükseliş kaydetti. Gram altın 6 bin 700 lira seviyelerine kadar geriledikten sonra yeniden 6 bin 800 liranın üzerine çıktı.

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ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

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Buna göre ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Böylece aylık enflasyon piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

TÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artış göstermişti.

Yıllık enflasyon ise ağustos ayında yüzde 3,4 olarak kaydedildi. Piyasalarda da yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

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ABD’de yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında da yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

ABD enflasyon verilerinin detaylarında özellikle benzin fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı.

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Benzin fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 yükseldi. Benzin fiyatlarındaki artış, aylık tüketici enflasyonundaki yükselişin üçte birinden fazlasını oluşturdu.

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Benzin fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 27,4 olarak gerçekleşti.

Enerji endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,1 yükselirken, yıllık artış yüzde 16,3 oldu.

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Gıda fiyatlarında ise daha sınırlı bir yükseliş görüldü. Gıda endeksi aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı.

Barınma maliyetleri ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselirken, yıllık bazdaki artış yüzde 3 olarak kaydedildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Piyasaların yakından takip ettiği çekirdek enflasyon verisi ise aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Enerji ve gıda fiyatlarının hesaplama dışında bırakıldığı çekirdek TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

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Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Çekirdek TÜFE yıllık bazda ise yüzde 2,4 yükseldi ve beklentilere paralel geldi.

Temmuz ayında çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

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ENFLASYON SONRASI ALTINDA SERT HAREKET

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte küresel piyasalarda volatilite yükselirken altın fiyatlarında da sert hareketler görüldü.

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Kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 336 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından ons altında hızlı bir satış dalgası yaşandı ve fiyat 4 bin 292 dolara kadar geriledi.

Ancak ilk piyasa tepkisinin ardından altına yeniden güçlü alımlar geldi.

Ons altın kısa süre içerisinde kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti.

Saat 15.51 itibarıyla ons altın 4 bin 382 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Böylece altın, veri sonrasında yaşadığı yaklaşık 44 dolarlık ilk düşüşün ardından yönünü tamamen tersine çevirdi.

GRAM ALTINDA HIZLI DÖNÜŞ

Ons altındaki sert hareket gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

ABD enflasyon rakamları açıklanmadan önce gram altın 6 bin 776 lira civarında işlem görüyordu.

Verinin açıklanmasının ardından ilk etapta satış baskısının etkili olmasıyla gram altın 6 bin 705 liraya kadar geriledi.

Ancak ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gram altında da hızlı bir toparlanma yaşandı.

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Saat 15.51 itibarıyla gram altın 6 bin 847 liraya kadar yükseldi.

Böylece gram altın, gün içinde gördüğü düşük seviyeden yaklaşık 142 liralık yükseliş gerçekleştirdi.

ALTINDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

ABD enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların odağı yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası adımlarına çevrildi.

Manşet enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesine karşın çekirdek enflasyonun aylık bazda tahminleri aşması, faiz beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Fed'in önümüzdeki dönemde faiz politikası konusunda vereceği mesajlar, doların küresel piyasalardaki seyri ve ABD tahvil faizleri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Özellikle ons altındaki hareketlilik, dolar/TL kuruyla birlikte gram altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.

ALTIN YATIRIMCISI KRİTİK VERİLERİ İZLİYOR

Altın piyasasında son dönemde yüksek volatilite dikkat çekerken yatırımcılar ABD’den gelecek yeni ekonomik verileri yakından takip ediyor.

Enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyelere doğru gerileyip gerilemeyeceği, iş gücü piyasasının görünümü ve faiz indirimi beklentileri önümüzdeki dönemde değerli metallerin fiyatlamasında önemli rol oynayacak.

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ABD ağustos enflasyonunun açıklanmasının ardından yaşanan ilk fiyat hareketi de piyasadaki hassasiyetin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ons altın önce sert şekilde gerilerken ardından güçlü alımlarla yeniden yükselişe geçti. Gram altında da benzer şekilde önce hızlı bir düşüş, ardından sert bir yükseliş yaşandı.

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte Fed'e ilişkin faiz beklentileri ve ABD'den gelecek makroekonomik veriler fiyatların yönü açısından yakından takip edilecek.

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