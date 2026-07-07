Yatırımcılar dikkatle izliyor! Altın piyasasında önemli hamle

Piyasalarda asıl odak ise Fed’in haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcılar, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde para politikasının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları arıyor. Özellikle faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentiler, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.

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ALTIN İKİ HAFTALIK ZİRVENİN ALTINA İNDİ

Spot altın salı günü yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.138,32 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.149,90 dolardan işlem gördü.

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Altındaki bu geri çekilme, piyasaların son yükselişin ardından kâr satışlarına yöneldiğini ve Fed’den gelecek mesajlar öncesinde daha temkinli pozisyon aldığını ortaya koydu. Altın, bir önceki işlem gününde iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olamadı.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA KİLİTLENDİ

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Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 16-17 Haziran tarihlerinde yaptığı toplantının tutanakları çarşamba günü yayımlanacak. Bu tutanaklar, Fed üyelerinin faiz patikasına, enflasyon görünümüne ve ekonomik büyümeye dair değerlendirmelerini ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor.

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Yatırımcıların merak ettiği en önemli konu ise Fed’in önümüzdeki aylarda faiz artırımına gidip gitmeyeceği. Çünkü faiz beklentilerindeki değişim, doğrudan altın fiyatlarını etkiliyor. Faizlerin yüksek kalması ya da artırılması, faiz getirisi olmayan altın için baskı yaratıyor. Buna karşılık faiz artırım ihtimalinin zayıflaması, altını yeniden cazip hale getirebiliyor.

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KEVİN WARSH DÖNEMİ DİKKATLE İZLENİYOR

Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh’ın para politikasına ilişkin yaklaşımı da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Warsh başkanlığındaki ilk Fed toplantısında, gelecekteki faiz adımlarına ilişkin yönlendirmelerin metinden çıkarılması dikkat çekmişti.

Warsh’ın bu yaklaşımı, Fed’in daha esnek hareket etmek istediği şeklinde yorumlandı. Yeni Başkan, ileriye dönük net mesajların merkez bankasının ekonomik gelişmelere hızlı yanıt verme kabiliyetini sınırlayabileceğini savunuyor.

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Ancak Fed içinde bu konuda farklı görüşler de bulunuyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, pazartesi günü yaptığı açıklamada uygun koşullarda ileriye dönük yönlendirmenin para politikasının etkisini hızlandırabilecek değerli bir araç olduğunu söyledi.

Bu görüş ayrılığı, Fed’in önümüzdeki dönemde daha veri odaklı ve temkinli bir çizgide ilerleyebileceğine işaret ediyor.

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UZMANLARDAN ALTIN YORUMU: DESTEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, altın fiyatlarındaki son hareketin geçen haftaki görünümün devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Frappell’e göre altın fiyatları şu anda yeni bir destek seviyesi oluşturmaya çalışıyor. Piyasalar ise Fed’in kısa vadeli faiz politikası konusunda ne düşündüğünü daha net görmek için toplantı tutanaklarını bekliyor.

Bu değerlendirme, altındaki hareketin yalnızca günlük fiyat değişimlerinden ibaret olmadığını gösteriyor. Piyasanın ana gündemi, Fed’in faiz konusunda vereceği sinyal ve bu sinyalin dolar, tahvil getirileri ve güvenli liman talebi üzerindeki etkisi olacak.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI ÖNCE DESTEKLEDİ, SONRA BASKI ARTTI

Altın fiyatları yıl içinde rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından piyasada farklı bir tablo oluştu.

Savaşın enflasyon endişelerini artırması, doları güçlendirmesi ve faiz artırımı beklentilerini desteklemesi, altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmelerin ardından altın, yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden yüzde 25’in üzerinde geriledi.

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Normal şartlarda jeopolitik riskler altına destek verir. Ancak bu kez savaşın enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden yarattığı etki, güvenli liman talebinin önüne geçti. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi, altın yatırımcısının iştahını sınırladı.

ATEŞKES VE ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ ALTINA NEFES ALDIRDI

Buna rağmen altın fiyatları geçen hafta yeniden toparlanma sinyali verdi. Ateşkes anlaşmasının enflasyon endişelerini hafifletmesi ve ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz artırımı beklentilerini zayıflattı.

Bu gelişmelerle birlikte spot altın pazartesi günü iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak yükselişin ardından Fed tutanakları öncesinde yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla fiyatlar yeniden geriledi.

EYLÜL TOPLANTISI İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

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CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 56 olarak fiyatlıyor. Bu oran, istihdam verileri öncesinde yüzde 60’ın üzerindeydi.

Bu düşüş, piyasaların ABD ekonomisinden gelen zayıf sinyalleri dikkate aldığını gösteriyor. Ancak ihtimal hâlâ yüksek seviyede olduğu için altın üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil.

Altın yatırımcıları açısından kritik nokta şu: Fed faiz artırımı sinyali verirse altın üzerinde satış baskısı artabilir. Buna karşılık tutanaklarda daha temkinli ve bekle-gör mesajları öne çıkarsa altın yeniden yukarı yönlü destek bulabilir.

HONG KONG’DAN ALTIN PİYASASINDA ÖNEMLİ HAMLE

Küresel altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hong Kong’dan geldi. Hong Kong, değerli metallerde bölgesel rezerv merkezi olma hedefi doğrultusunda altın için merkezi takas sistemini devreye aldı.

Ayrıca altın vadeli işlem piyasası da yeniden faaliyete geçirildi. Bu adım, Asya piyasalarında altın ticaretinin derinleşmesi ve bölgesel likiditenin artırılması açısından önemli görülüyor.

Hong Kong’un bu hamlesi, küresel altın ticaretinde Asya’nın rolünü güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DÜŞÜŞ, PALADYUMDA YÜKSELİŞ

Altındaki geri çekilme diğer değerli metallerde de etkisini gösterdi. Spot gümüş yüzde 1 düşüşle ons başına 61,48 dolara geriledi. Platin yüzde 0,1 kayıpla 1.629,46 dolara indi.

Paladyum ise diğerlerinden ayrışarak yüzde 0,4 yükseldi ve 1.272,85 dolara çıktı. Böylece değerli metaller piyasasında genel olarak temkinli bir görünüm hâkim olurken, paladyum sınırlı da olsa pozitif ayrıştı.

ALTINDA YÖNÜ FED BELİRLEYECEK

Altın piyasasında kısa vadeli yön arayışı devam ediyor. Yatırımcılar, Fed tutanaklarından çıkacak mesajlara göre yeni pozisyon almayı bekliyor.

Faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi durumunda altın fiyatlarında baskı artabilir. Ancak Fed’in daha yumuşak bir mesaj vermesi, doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesi halinde altın yeniden toparlanabilir.

Bu nedenle piyasalar için çarşamba günü yayımlanacak tutanaklar büyük önem taşıyor. Altın yatırımcıları, Fed’in satır aralarında saklı mesajlarını dikkatle okuyacak.