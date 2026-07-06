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Yatırımcılar merak ediyor: İşte altında yükselişin 2 nedeni!

06.07.2026 - 07:29 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Fed Faiz Artışı#Abd İstihdam Verileri

Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentilerini yeniden şekillendirirken, altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu. Piyasada, Fed’in yakın vadede daha agresif bir faiz adımı atmayabileceği beklentisi güç kazanırken, bu tablo güvenli liman talebini destekledi.

Yatırımcılar merak ediyor: İşte altında yükselişin 2 nedeni

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 4.174,66 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Gün içinde ise 22 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ABD altın vadeli kontratlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ağustos vadeli kontratlar yüzde 1,5 artışla 4.186,70 dolara yükseldi.

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ABD VERİLERİ ALTINA DESTEK OLDU

Altındaki yükselişin ana nedeni, geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması oldu. Veriler, ABD iş gücü piyasasında soğuma sinyali verirken, Fed’in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentileri de zayıflattı.

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Haziran ayına ilişkin istihdam artışının belirgin biçimde yavaşlaması ve önceki iki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesi, piyasada “Fed daha temkinli hareket edebilir” yorumlarını güçlendirdi. Bu gelişme, özellikle faiz getirisi olmayan altın için destekleyici bir zemin oluşturdu.

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Altın, geçen hafta bu verilerin ardından yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak dört haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Böylece değerli metal, yatırımcıların yeniden radarına girdi.

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FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Piyasalarda Fed’e ilişkin fiyatlamalar da değişmeye başladı. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 55 seviyesinde görüyor. Bu oran, istihdam verileri açıklanmadan önce yüzde 60’ın üzerindeydi.

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Faiz beklentilerindeki bu gerileme, altın fiyatları açısından kritik öneme sahip. Çünkü düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırıyor. Yatırımcılar, tahvil getirilerinin baskılanabileceği bir ortamda güvenli liman varlıklarına daha fazla yönelebiliyor.

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GÜÇLÜ DOLAR YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

Altın cephesinde tablo tamamen pozitif değil. Dolar endeksinin yüzde 0,1 yükselmesi, altının daha güçlü bir ralli yapmasını sınırlayan başlıca unsurlardan biri oldu. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, faiz artışı beklentilerinin azalmasının altına güç kazandırdığını belirtti. Ancak Waterer’a göre doların güçlü kalmaya devam etmesi, altın fiyatlarındaki yükselişin hızını kesen önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Yatırımcılar şimdi Fed’den gelecek yeni sinyallere odaklandı. Çarşamba günü yayımlanacak 16-17 Haziran tarihli Fed toplantı tutanakları, para politikasının geleceğine ilişkin daha net ipuçları verebilir.

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Piyasa aktörleri özellikle Fed üyelerinin enflasyon, istihdam ve faiz patikasına ilişkin değerlendirmelerini yakından takip edecek. Tutanaklarda daha temkinli bir ton öne çıkarsa, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Ancak Fed’in sıkı duruşunu koruduğuna işaret eden mesajlar, altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

J.P. MORGAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

Küresel finans kuruluşu J.P. Morgan, altın fiyatlarına ilişkin yeni beklentilerini paylaştı. Banka, altına yönelik temel sektörlerden gelecek talebin daha önce tahmin edildiği kadar güçlü olmayabileceğini belirtti.

Bu nedenle J.P. Morgan, altın fiyatlarındaki yükselişin yılın üçüncü çeyreğinde 4.300 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyeleriyle sınırlı kalabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, altının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu ancak yükselişin sınırsız olmayabileceğini gösteriyor.

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GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Spot gümüş, gün içinde 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesine rağmen yüzde 0,6 düşüşle 62,03 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,1 değer kaybederek 1.636,60 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 1.271,75 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece değerli metaller genelinde altın daha güçlü bir görünüm sergilerken, diğer metallerde sınırlı geri çekilmeler öne çıktı.

ALTINDA YENİ YÖNÜ FED BELİRLEYECEK

Altın fiyatları, zayıflayan faiz artışı beklentileriyle destek bulmaya devam ediyor. Ancak güçlü dolar, bu yükselişin daha sert bir ivme kazanmasını şimdilik engelliyor.

Önümüzdeki süreçte Fed tutanakları, ABD’den gelecek yeni enflasyon ve istihdam verileri ile doların seyri, altının yönü üzerinde belirleyici olacak. Piyasalarda risk algısının artması veya Fed’in daha yumuşak bir mesaj vermesi halinde altın yeniden güçlü alımlarla karşılaşabilir.

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