Yatırımcılar şokta! Altında büyük kayıp

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde sınırlı bir toparlanma yaşansa da genel görünüm yatırımcıların yüzünü güldürmedi. ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceği beklentisi ise ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.

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Faiz getirisi bulunmayan altın, yatırımcıların tahvil ve dolar gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesiyle satış baskısı altında kaldı. Böylece değerli metal, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 gerileyerek son altı haftanın en kötü performansını göstermeye hazırlandı.

Spot altın cuma günü yüzde 0,5 yükselişle ons başına 3.988,20 dolar seviyesine çıktı. Günün erken saatlerinde ise değerli metal, 1 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar geriledi.

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ABD altın vadeli işlemleri de 3.992 dolar civarında yatay bir seyir izledi. Gün içindeki sınırlı yükselişe rağmen altındaki haftalık kayıp dikkat çekti.

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Altın, hafta başından bu yana yüzde 3,2 değer kaybetti. Bu düşüş, 1 Haziran’dan bu yana kaydedilen en sert haftalık gerileme olarak öne çıktı.

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DÜŞÜK ENFLASYON VERİLERİ ALTINA YETMEDİ

ABD’de açıklanan haziran ayı tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması, haftanın ilk bölümünde altın fiyatlarını desteklemişti.

Normal şartlarda düşük enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisini güçlendirerek altın için olumlu bir ortam oluşturuyor. Ancak bu kez Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, verilerin yarattığı olumlu havayı kısa sürede dağıttı.

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Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda enflasyon rakamlarına yeniden yansıyabileceği düşüncesi öne çıktı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen petrol fiyatlarındaki sert yükselişin yatırımcıların bu gelişmeyi olumlu karşılamasını engellediğini belirtti.

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Waterer’a göre, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devam etmesi, tahvil getirileri ve enflasyon beklentileri üzerinden altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatının sınırlanması ve Kızıldeniz’deki ihracat rotalarına yönelik tehditlerin artması nedeniyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 12 yükseldi.

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ABD-İRAN GERİLİMİ YENİDEN TIRMANDI

ABD ile İran arasında geçen ay sağlanan ateşkesin büyük ölçüde bozulmasının ardından iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar yeniden hız kazandı.

Bölgedeki gerilimin petrol arzını ve küresel ticaret yollarını tehdit etmesi, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. İran’ın Husilerden Kızıldeniz’deki petrol ve ihracat rotalarını kapatmaya hazır olmalarını istemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bu bölgede yaşanabilecek uzun süreli bir aksama, petrol fiyatlarında yeni yükselişlere yol açabilir.

FED İÇİN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD enflasyonunu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi, Fed’in para politikasına ilişkin tahminlerin değişmesine neden oldu.

Piyasalarda daha önce faiz indirimleri konuşulurken son gelişmelerle birlikte faiz artışı ihtimali yeniden gündeme geldi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın göreve başlamasının ardından kamuoyu önünde faiz artışı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu.

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Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonda kısa vadede belirgin bir iyileşme görülmemesi halinde faiz artırımına açık olabileceğini söyledi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 73 seviyesinde fiyatlıyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Altın, yatırımcısına faiz veya düzenli gelir sağlamayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde tahvil ve mevduat gibi daha yüksek getiri sunan araçlar yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor.

ABD faizlerinde yeni bir yükseliş yaşanması, doların güçlenmesine ve altının küresel yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden olabilir.

Bu tablo, jeopolitik risklerin normal şartlarda altına sağlayacağı güvenli liman desteğinin de sınırlı kalmasına yol açıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Altındaki düşüşe diğer değerli metaller de eşlik etti.

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Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 55,22 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.605,62 dolar seviyesine indi.

Paladyum ise yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 1.244,86 dolardan işlem gördü.

Gümüş, platin ve paladyum da haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PETROL VE FED’DE

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilecek.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesi petrol fiyatlarını destekleyebilir. Ancak enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, altın üzerinde yeni bir satış baskısı oluşturabilir.

Piyasalarda asıl belirleyici unsurun, Fed’in faiz artırımına ilişkin vereceği mesajlar olması bekleniyor. Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi halinde altındaki baskının devam edebileceği, jeopolitik risklerin azalması ve tahvil getirilerinin gerilemesi durumunda ise değerli metalde toparlanma görülebileceği değerlendiriliyor.