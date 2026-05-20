Yatırımcılar tedirgin! Altın sert geriledi: Düşüşün nedeni belli oldu

20.05.2026 - 07:22 | Son Güncellenme:

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Çarşamba günü yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 6500 TL seviyelerine kadar geldi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlü seyrini koruması, yatırımcıların güvenli liman talebini baskıladı.

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara gerilerken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.471,10 dolara indi. Değerli metal, önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görerek piyasalarda dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Altındaki düşüşte en güçlü baskı, dolar endeksinin altı haftanın zirvesine yakın seyretmesinden geldi. Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması da altın üzerindeki baskıyı artırdı. Faiz getirisi olmayan altın, tahvil getirileri yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki zayıflamada doların güçlenmesinin ve faiz beklentilerindeki şahin değişimin etkili olduğunu belirtti.

YENİDEN ÇATIŞMA İSTENMİYOR

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattından gelen karışık mesajlar piyasaların yön arayışını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un hâlâ Tahran’a saldırmak zorunda kalabileceğini söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance taraflar arasında ilerleme sağlandığını ve yeniden çatışma istenmediğini ifade etti.

Piyasaların odağında şimdi Fed’in nisan ayı toplantı tutanakları var. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin yeni ipuçlarını takip edecek.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise mevcut faiz seviyesinin şimdilik uygun olduğunu söyledi. Paulson, enflasyon baskılarının sürdüğü ortamda faizlerin yeniden artırılma ihtimalinin piyasalar tarafından değerlendirilmesini “sağlıklı” bulduğunu belirtti.

Analistlere göre altının kısa vadeli yönünde doların seyri, tahvil getirileri ve Fed’den gelecek mesajlar belirleyici olacak. Jeopolitik risklerin yeniden artması halinde ise güvenli liman talebiyle altında toparlanma görülebilir.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
Ümit Karan'a 10 yıl hapis talebi! Eski sevgiliden şok itiraf: Arta kalan uyuşturucuyu bana verdi
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu! 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor