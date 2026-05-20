Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara gerilerken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.471,10 dolara indi. Değerli metal, önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görerek piyasalarda dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Altındaki düşüşte en güçlü baskı, dolar endeksinin altı haftanın zirvesine yakın seyretmesinden geldi. Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması da altın üzerindeki baskıyı artırdı. Faiz getirisi olmayan altın, tahvil getirileri yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki zayıflamada doların güçlenmesinin ve faiz beklentilerindeki şahin değişimin etkili olduğunu belirtti.

YENİDEN ÇATIŞMA İSTENMİYOR

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattından gelen karışık mesajlar piyasaların yön arayışını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un hâlâ Tahran’a saldırmak zorunda kalabileceğini söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance taraflar arasında ilerleme sağlandığını ve yeniden çatışma istenmediğini ifade etti.

Piyasaların odağında şimdi Fed’in nisan ayı toplantı tutanakları var. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin yeni ipuçlarını takip edecek.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise mevcut faiz seviyesinin şimdilik uygun olduğunu söyledi. Paulson, enflasyon baskılarının sürdüğü ortamda faizlerin yeniden artırılma ihtimalinin piyasalar tarafından değerlendirilmesini “sağlıklı” bulduğunu belirtti.

Analistlere göre altının kısa vadeli yönünde doların seyri, tahvil getirileri ve Fed’den gelecek mesajlar belirleyici olacak. Jeopolitik risklerin yeniden artması halinde ise güvenli liman talebiyle altında toparlanma görülebilir.