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Yatırımcılara güzel haber: Altın fiyatları dipten dönüş yaptı!

22.06.2026 - 07:07 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#İran Abd İlişkileri

Altın fiyatları, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslardan olumlu mesajlar gelmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi gösterdi. Geçtiğimiz seansta bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerileyen değerli metal, kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Yatırımcılara güzel haber: Altın fiyatları dipten dönüş yaptı

İran'ın, İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını duyurması, jeopolitik risk algısının azalmasına ve petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Bu gelişme, piyasalarda güvenli liman talebini yeniden şekillendirirken altın fiyatlarında da toparlanmayı beraberinde getirdi.

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DİP SEVİYELERDEN UZAKLAŞTI!

Spot altın yüzde 0,9 yükselişle ons başına 4.197,41 dolara çıkarken, cuma günü görülen dip seviyelerden uzaklaştı. Buna karşın ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,7 değer kaybederek 4.215,90 dolardan işlem gördü.

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İsviçre'de yapılan görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Arabuluculuk yapan Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasında ise tarafların, 60 gün içinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıkları ifade edildi.

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Marex Analisti Edward Meir, taraflar arasındaki atmosferin kısa süre öncesine kıyasla belirgin şekilde değiştiğini belirterek, jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki yönü belirlemeye devam edeceğini ancak sürecin halen oldukça kırılgan olduğunu söyledi.

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PETROL FİYATLARI GERİLEDİ!

Diplomatik iyimserliğin etkisiyle Brent petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini desteklerken, para politikalarına ilişkin değerlendirmeleri de etkiledi.

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Bununla birlikte altın üzerinde baskı oluşturan ana unsur, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik beklentiler olmaya devam ediyor. Fed'in son dönemde verdiği şahin mesajlar, yatırımcıların yeni faiz artışlarını fiyatlamasına neden oldu. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.

Geçen hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadeleye yaptığı güçlü vurgu ve faiz artırımlarına ilişkin kapıyı açık bırakması, piyasalarda sıkı para politikasının sürebileceği beklentisini güçlendirdi. Fed üyelerinin önemli bir bölümü de yıl sonuna kadar ilave faiz artışını destekliyor.

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