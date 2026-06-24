Yatırımcılara kötü haber: Altın çakıldı!

Spot altın yüzde 1'den fazla gerileyerek 4.067 dolar seviyesine kadar düştü. Gün içinde 11 Haziran’dan bu yana en zayıf seviyesini gören altın, vadeli işlemlerde de benzer şekilde sert kayıp yaşadı. Gram altın 6 bin TL sınırında...

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ABD tarafında faiz patikasına yönelik beklentiler hızla değişti. Yatırımcılar artık yıl içinde üç faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu durum, getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getirdi.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattındaki mesajlar piyasada kafa karışıklığı yarattı. Trump yönetiminden gelen “anlaşma” açıklamalarına karşı Tahran’ın yalanlaması, risk algısını dalgalı hale getirdi.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Güçlenen dolar endeksi de altın üzerindeki baskıyı artırdı. Doların yükselmesi, altını küresel alıcılar için daha pahalı hale getirdi ve talebi zayıflattı.

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Diğer değerli metallerde de tablo negatif: gümüş, platin ve paladyumda yüzde 1’e yakın düşüşler görüldü.

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Piyasaların gözü şimdi ABD’den gelecek PCE enflasyon verisinde. Bu veri, Fed’in bundan sonraki adımlarına dair kritik sinyal olacak.