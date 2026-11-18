HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve faiz beklentilerinin değişmesiyle yeniden düşüşe geçti. Son dönemde değerli metallerde yaşanan satış baskısı, ons altını yaklaşık bir yıl önce işlem gördüğü seviyelere kadar taşıdı.

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Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artırımı mesajları ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Doların son 19 ayın en yüksek seviyesine yakın hareket etmesiyle birlikte altın ve gümüş yatırımcıları yeni fiyat seviyelerine odaklandı. Ons altındaki gerileme, Türkiye'de gram altın fiyatlarının da yakından takip edilmesine neden oldu.

Piyasalarda şimdi gözler, Fed'in para politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

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ALTIN FİYATLARI EYLÜL 2025 SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Altın piyasasında son dönemde yaşanan satışlar, fiyatları geçmiş yılın seviyelerine kadar çekti. Ons altın, küresel piyasalardaki baskının etkisiyle 22-29 Eylül 2025 haftasında görülen fiyat seviyelerine kadar geriledi.

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Değerli metaldeki bu geri çekilmede güçlü dolar, faiz artırımına yönelik beklentiler ve yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesi etkili oldu.

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Altın fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda yeni bir hareketliliğe yol açarken yatırımcılar mevcut seviyelerin korunup korunamayacağını takip etmeye başladı.

Özellikle Fed'in gelecek dönemde nasıl bir para politikası izleyeceğine ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli seyrinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın ve gümüş üzerindeki baskının en önemli nedenlerinden biri ABD dolarının güçlü seyri oldu. Dolar, küresel piyasalarda son 19 ayın en yüksek seviyesine yakın hareket etmeyi sürdürdü.

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Doların değer kazanması, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandırılan altın ve gümüşün diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oluyor.

Bu durum, değerli metallere yönelik talebi olumsuz etkileyebiliyor. Doların güçlü kalmasında ABD'deki faiz beklentileri ve Hazine tahvili getirilerinde yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ AÇIKLANDI

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın fiyatlarında yaşanan gerilemeyi değerlendirdi. Wong, değerli metaldeki düşüşün yalnızca ekonomik gelişmelerden kaynaklanmadığını, yatırımcı duyarlılığı ve teknik faktörlerin de fiyat hareketlerinde etkili olduğunu belirtti.

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Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların doların değer kazanmasını desteklediğini ifade eden Wong, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin de bu süreci güçlendirdiğine dikkat çekti.

Piyasalarda faiz beklentilerinin değişmesiyle birlikte yatırımcıların altına yönelik pozisyonlarını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Fed'den gelecek yeni açıklamalar, altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan gelişmelerin başında Fed yetkililerinden gelen açıklamalar bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, salı günü yaptığı değerlendirmede enflasyon baskılarıyla mücadele kapsamında faiz oranlarının yeniden artırılmasının gerekebileceğini söyledi.

Williams, buna karşın Fed'in daha agresif bir para politikası izlemesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, ABD'de faizlerin geleceğine yönelik beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle aralık ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentiler, altın ve gümüş piyasalarında yakından takip edilmeye başlandı.

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FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 95,7

Piyasalarda aralık ayında Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 95,7 olarak fiyatlıyor.

Daha yüksek oranlı bir artış olan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

Bu beklentiler, Fed'in gelecek dönemde sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik piyasa değerlendirmelerini yansıtıyor.

Ancak söz konusu oranlar kesinleşmiş bir faiz kararını değil, piyasalardaki mevcut fiyatlamaları gösteriyor.

YÜKSEK FAİZ ALTIN FİYATLARINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlerin önemli nedenlerinden biri faiz oranlarıyla değerli metal arasındaki ilişki. Altın, yatırımcısına faiz veya düzenli gelir sağlamayan bir varlık olarak öne çıkıyor.

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Faiz oranlarının yükselmesi durumunda ise yatırımcılar, faiz getirisi sunan farklı varlıklara yönelmeyi tercih edebiliyor. Bu durum, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken değerli metal üzerindeki satış baskısını güçlendirebiliyor.

Özellikle doların da değer kazandığı dönemlerde altın fiyatları birden fazla faktörün etkisi altında kalabiliyor. Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeler de bu etkiyi yeniden gündeme taşıdı.

ANALİSTTEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı davranışlarını değiştirdiğini belirtti. Waterer, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını azaltarak sermayelerini farklı varlıklara yönlendirdiğini ifade etti.

Bu süreçte altının yeniden bir likidite kaynağı olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

Altının likidite amacıyla kullanılması, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak veya portföylerindeki riskleri azaltmak için ellerindeki altını satabilmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla piyasalarda yaşanan belirsizlikler, bazı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına yönelik satışları da beraberinde getirebiliyor.

GÜMÜŞTE SERT KAYIP! ONS FİYATI 46 DOLARA GERİLEDİ

Altın piyasasında yaşanan düşüşe gümüş de eşlik etti. Küresel piyasalarda spot gümüşün ons fiyatı yüzde 2,9 oranında değer kaybederek 46,01 dolara geriledi.

Gümüşte yaşanan bu düşüş, değerli metaller üzerindeki satış baskısının yalnızca altınla sınırlı kalmadığını gösterdi.

Altına benzer şekilde dolar üzerinden fiyatlandırılan gümüş, ABD para politikasına ilişkin beklentilerden ve döviz piyasasındaki hareketlilikten etkileniyor.

Gümüşün sanayi alanında da yaygın şekilde kullanılması, fiyatlarında küresel ekonomik gelişmelerin etkisini artırabilen diğer faktörler arasında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki gerilemenin ardından Türkiye'de gram altın fiyatları da yatırımcıların gündemine geldi.

Gram altının fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın değeri ve dolar/TL kurundaki hareketlerin yanı sıra iç piyasadaki arz-talep koşulları ve fiziki altın primlerinden de etkileniyor.

Aktarılan fiyatlara göre gram altının alış fiyatı 6.105,66 TL, satış fiyatı ise 6.148,63 TL olarak kaydedildi.

Böylece gram altının satış fiyatı 6 bin 150 TL seviyesinin hemen altında oluştu.

Yatırımcılar, ons altındaki düşüşün iç piyasaya nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

GRAM GÜMÜŞ 75 TL SINIRININ ALTINDA

Altının yanı sıra gram gümüş fiyatlarında da dikkat çeken seviyeler görüldü. Gram gümüşün satış fiyatı 74,47 TL olarak kaydedildi. Gümüş, 28 Kasım 2025 tarihinde ilk kez 75 TL seviyesini aşmıştı.

Son açıklanan fiyatla birlikte gram gümüşün yeniden 75 TL sınırının altında işlem görmesi dikkat çekti. Küresel piyasalarda ons gümüşün yüzde 2,9 değer kaybetmesi de gümüş fiyatlarındaki hareketliliği artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Paylaşılan piyasa verilerine göre altın ve gümüş fiyatları şöyle:

Ürün Fiyat Gram altın alış 6.105,66 TL Gram altın satış 6.148,63 TL Gram gümüş satış 74,47 TL Ons gümüş 46,01 dolar

Ons gümüşteki günlük düşüş yüzde 2,9 olarak kaydedilirken ons altın, 22-29 Eylül 2025 haftasında görülen seviyelere kadar geriledi.

Fiyatlar, aktarılan piyasa verilerinin ait olduğu işlem dönemini gösteriyor. Gün içerisinde alış ve satış rakamlarında değişiklik yaşanabiliyor.

GÖZLER FED'İN KRİTİK TUTANAKLARINDA

Altın ve gümüş yatırımcılarının yakından takip ettiği gelişmelerden biri de Fed'in açıklayacağı toplantı tutanakları. ABD Merkez Bankasının 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakların Türkiye saatiyle 19.00'da yayımlanması bekleniyor.

Tutanaklarda Fed yetkililerinin enflasyon, faiz oranları ve gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin değerlendirmeleri yer alacak.

Yatırımcılar özellikle faiz artırımına ilişkin görüşlerin ne ölçüde destek bulduğunu ve Fed'in gelecek dönem için nasıl bir yaklaşım benimsediğini anlamaya çalışacak.

Açıklanacak mesajlar, doların yönü ve değerli metal fiyatları açısından önem taşıyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda en çok merak edilen konu, gerilemenin devam edip etmeyeceği oldu. Analistlerin değerlendirmelerine göre altın üzerindeki baskıda doların güçlü seyri, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler etkili oluyor.

Bu faktörlerin devam etmesi durumunda altın üzerindeki satış baskısının sürmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık Fed'den gelecek mesajların piyasa beklentilerini değiştirmesi veya doların güç kaybetmesi, değerli metallerde farklı fiyat hareketlerinin önünü açabilir.

Ancak altın ve gümüş fiyatlarının gelecekte hangi seviyelerde işlem göreceğini kesin olarak öngörmek mümkün değil.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Altın ve gümüşte yaşanan son gerileme, değerli metal piyasalarının ABD'deki para politikası gelişmelerine ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ons altının Eylül 2025 haftasındaki seviyelere dönmesi, ons gümüşün 46,01 dolara gerilemesi ve gram gümüşün 75 TL sınırının altında işlem görmesi piyasalardaki hareketliliği artırdı.

İç piyasada gram altının 6 bin 148 TL seviyesinde bulunması da yatırımcıların ons altın ve dolar/TL kuruna odaklanmasına neden oldu.

Piyasalarda şimdi gözler Fed toplantı tutanaklarından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Faiz beklentilerinin nasıl şekilleneceği, altın ve gümüş fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaşanabilecek hareketlerin önemli belirleyicileri arasında olacak.