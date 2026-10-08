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Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviye

08.10.2026 - 07:25 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Fed Faiz Artışı#Dolar Zirve

Ons altın, 4.066 dolarla iki aylık dip seviyesini gördükten sonra doların geri çekilmesiyle yeniden yükselişe geçti. Ancak kısa vadeli görünümde satış baskısı sürüyor. Piyasalar Fed’in faiz kararlarına odaklanırken, Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston yükseliş beklentisinin güçlenmesi için 4.275 dolar seviyesine dikkat çekti.

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Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviye

Altın piyasasında sert düşüşün ardından gelen toparlanma, fiyatların yönüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Çarşamba günü güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla gerileyen ons altın, 4.066 dolara kadar indi. Böylece 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviye görüldü.

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Perşembe sabahı ise doların 18 aylık zirvesinden uzaklaşması altına destek verdi. Tepki alımlarının da etkisiyle fiyatlar yükselirken, yatırımcıların odağında Fed’in bu ay ve aralık ayında faiz artırma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki toparlanmanın daha olumlu bir kısa vadeli görünüme dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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DİPTEN DÖNDÜ, 4.136 DOLARA YÜKSELDİ

Spot altın, perşembe günü TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazanarak ons başına 4.136 dolardan işlem gördü. Önceki gün iki aylık dip seviyesine kadar çekilen fiyatlar, dolar rallisinin durmasıyla kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

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Toparlanmanın arkasında doların zirveden gerilemesi etkili oldu. Dolar üzerinden fiyatlanan altın, ABD para biriminin değer kaybetmesiyle diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha ucuz hale geliyor. Bu durum altına yönelik talebi destekliyor.

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Çarşamba günü ise piyasalarda bunun tersi bir tablo vardı. Doların güçlenmesine ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de eklenince, altın üzerindeki baskı arttı. Fiyatların 4.066 dolara kadar gerilemesinin ardından perşembe sabahı görülen yükseliş, bu baskının kısmen hafiflediğine işaret etti.

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FED’DE FAİZ ARTIRIMI AYRILIĞI

Altın fiyatları toparlanmaya çalışırken, Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler de yeniden fiyatlanıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) tutanakları, politika yapıcıların geçen ay faiz oranlarının artırılması gerekip gerekmediği konusunda ortak bir görüşte buluşamadığını gösterdi.

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Tutanaklara göre bazı katılımcılar, enerji ve diğer fiyat şoklarının etkilerini kontrol altında tutmak için faiz artırımının gerekli olduğunu düşünüyor. Daha şahin yaklaşımı benimseyen bir kesim ise faiz artışını, ortaya çıkan talep kaynaklı enflasyona karşı alınabilecek bir önlem olarak değerlendiriyor.

Bu görüş ayrılığı, yatırımcıların Fed’in önümüzdeki toplantılarında atabileceği adımlara daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Altındaki tepki alımları sürerken, faiz artışının zamanlamasına ilişkin beklentiler de piyasanın takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

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EKİM VE ARALIK BEKLENTİLERİNDE BÜYÜK FARK

CME’nin FedWatch aracına göre piyasalar, bu ayın sonunda faiz artırılması ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatlıyor. Bu oran, ekim toplantısında artış beklentisinin düşük kaldığını gösteriyor.

Aralık ayı için ise görünüm farklı. Yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı ihtimaline verdiği oran yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Böylece iki toplantıya ilişkin beklentiler arasında belirgin bir fark ortaya çıkıyor.

Altın piyasasında kısa vadeli fiyat hareketleri izlenirken, bu iki olasılık da yatırımcıların değerlendirmelerinde yer tutuyor. Ekim için düşük kalan faiz artışı beklentisine karşılık, aralık ayında artış ihtimalinin güçlü biçimde fiyatlanması dikkat çekiyor.

YÜKSELİŞ İÇİN GÖZLER 4.275 DOLARDA

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston’a göre son toparlanma, altının kısa vadeli yatırım gerekçesine yönelik soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Weston, piyasada satıcıların ağırlığını koruduğunu belirtiyor.

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Yakın vadeli yükselişe ilişkin daha olumlu bir görüş oluşması için işaret ettiği seviye ise 4.275 dolar. Weston, altının bu seviyenin üzerine çıkıp kırılma göstermesi gerektiğini ifade ediyor.

Bu değerlendirme, iki aylık dipten gelen dönüşün ardından neden temkinli bir görünümün sürdüğünü de ortaya koyuyor. Ons altın 4.136 dolara toparlanmış olsa da Weston’ın dikkat çektiği eşik henüz aşılmış değil.

TAHVİL GETİRİLERİNİN NASIL YORUMLANDIĞI ÖNEMLİ

Weston’ın değerlendirmesinde öne çıkan bir diğer başlık, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş. Ancak burada yalnızca getirilerin artması değil, piyasaların bu artışı hangi gerekçeyle açıkladığı da önem taşıyor.

Weston’a göre yatırımcılar yükselen uzun vadeli tahvil getirilerini güçlü ekonomik temellerin sonucu olarak görmek yerine, devlet kredisi ve mali risklerin bir yansıması olarak değerlendirmeye başlarsa altının hareketi değişebilir.

Böyle bir durumda altın, tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrışabilir. Weston, bu senaryoda “değer kaybı ticaretinin” daha güçlü bir ivmeyle yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu nedenle altındaki görünüm açısından doların seyri ve Fed beklentilerinin yanında, tahvil piyasasındaki yükselişin nasıl yorumlandığı da yakından izleniyor.

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