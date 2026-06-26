Yatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etken

Spot altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde düşüşle 4.022,95 dolar seviyesine geriledi. Böylece altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,4’lük kayıp yaşamaya hazırlanıyor.

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Altın fiyatlarındaki düşüşte en önemli etkenlerden biri ABD dolarındaki güçlenme oldu. Dolar endeksi üst üste ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanırken, bu durum altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

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Altın, dolar üzerinden fiyatlandığı için ABD para birimindeki yükseliş değerli metal üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Doların güçlenmesi, özellikle euro, yuan ve diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getiriyor.

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Bu nedenle küresel piyasalarda dolar endeksindeki hareket, altın fiyatları açısından en kritik göstergelerden biri olarak izleniyor. Son dönemde doların güç kazanması, yatırımcıların altın pozisyonlarında daha temkinli davranmasına yol açtı.

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FED BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI DEĞİŞTİRİYOR

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın faiz adımları bulunuyor. ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin mayıs ayında yükselişin sürdüğüne işaret etmesi, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği beklentisini güçlendirdi.

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Enflasyonun üç yıl sonra ilk kez yüzde 4 seviyesini aşması, faiz artırımı ihtimallerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Piyasalarda bu yıl Fed’in üç faiz artırımı yapabileceği beklentisi öne çıkarken, eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 63 seviyesinde fiyatlanıyor.

YÜKSEK FAİZ ALTIN İÇİN NEGATİF SİNYAL

Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altın için genellikle olumsuz bir tablo oluşturuyor. Çünkü yatırımcılar yüksek faiz ortamında tahvil ve dolar gibi alternatif varlıklara yönelme eğilimi gösterebiliyor.

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Bu nedenle Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler, altında yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Altın yatırımcıları, Fed üyelerinden gelen açıklamaları ve ekonomik verileri yakından takip ediyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ YAKINDAN İZLENİYOR

Altın cephesinde jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda önemli rol oynuyor. ABD ile İran arasında varılan kırılgan ön barış anlaşmasına rağmen Orta Doğu kaynaklı riskler tam olarak ortadan kalkmış değil.

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Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün, bir geminin saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik refakat operasyonlarını geçici olarak durdurması, bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceği endişelerini artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PİYASADA ETKİLİ

Hürmüz Boğazı, enerji taşımacılığı ve küresel ticaret açısından kritik noktalardan biri olarak görülüyor. Bölgede yaşanabilecek yeni bir kriz, petrol fiyatları üzerinden küresel enflasyon görünümünü de etkileyebilir.

Normal şartlarda bu tür jeopolitik riskler altına güvenli liman desteği sağlayabilir. Ancak mevcut tabloda güçlü dolar ve faiz artırımı beklentileri, jeopolitik risklerden gelen desteği sınırlıyor.

ÇİN’DEN GELEN VERİ TALEP ENDİŞESİ YARATTI

Çin’in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı mayıs ayında belirgin şekilde azaldı. Verilere göre net altın ithalatı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 38 düşerek 53,674 metrik tona geriledi. Nisan ayında bu rakam 86,715 ton seviyesindeydi.

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Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin’de ithalatın düşmesi, fiziki talebe ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu gelişme, küresel altın piyasasında talep tarafının da yakından izlenmesine neden oldu.

PİYASANIN GÖZÜ YENİ VERİLERDE

Analistler, altın fiyatlarında kısa vadeli yönün büyük ölçüde dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve Fed’den gelecek mesajlara bağlı olacağını belirtiyor. Enflasyon verilerinin güçlü kalması ve faiz artırımı beklentilerinin korunması halinde altında baskının sürebileceği ifade ediliyor.

Buna karşın Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselmesi veya küresel risk iştahının bozulması halinde güvenli liman talebi yeniden devreye girebilir. Bu da altın fiyatlarında kısa vadeli toparlanma ihtimalini gündeme taşıyabilir.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Mevcut görünümde altın, haftalık bazda kayıplarını derinleştirirken yatırımcılar temkinli pozisyon almaya devam ediyor. Dördüncü haftalık düşüş sinyali, değerli metalde kısa vadeli görünümün zayıfladığını ortaya koyuyor.

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Piyasalar açısından kritik soru ise güvenli liman talebinin mi ağır basacağı, yoksa güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisinin mi altını baskılamaya devam edeceği olacak. Önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD ekonomik verileri ve Fed cephesinden gelecek açıklamalar, altının yeni yönü üzerinde belirleyici olacak.