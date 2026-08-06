Yatırımcıları sevindiren haber! Altını yükselten 3 kritik gelişme

Spot altın yüzde 1 artışla ons başına 4.285,84 dolara yükseldi. Böylece altın, 18 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Gram altın ise piyasada 6500 TL'yi geçti.

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Altın, çarşamba günü şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetmişti. Perşembe günkü hareketle birlikte değerli metalde yükseliş serisi dördüncü güne taşındı.

ALTINI YÜKSELTEN ÜÇ KRİTİK GELİŞME

Piyasalarda altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında ABD dolarındaki zayıflama, tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş yer aldı.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik artan iyimserlik, enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarının gerilemesi, enflasyon endişelerinin azalmasına ve merkez bankalarının faiz artırma ihtimalinin zayıflamasına neden oldu.

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Düşük faiz beklentileri ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

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DİPLOMASİ BEKLENTİSİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, altındaki yükselişin temel nedenlerinden birinin Orta Doğu’da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi olduğunu belirtti.

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Sycamore, diplomatik ilerleme beklentisinin petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, bunun da merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini azalttığını ifade etti.

Bu ortamın altın için güçlü bir destek oluşturduğuna dikkat çeken Sycamore, değerli metalin teknik açıdan kritik seviyelerin üzerinde kalması halinde yükselişin hızlanabileceğini söyledi.

ALTINDA 5 BİN DOLAR İHTİMALİ GÜNDEMDE

Piyasa uzmanları, altının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş hareketinin devam edebileceğini değerlendiriyor.

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Tony Sycamore’a göre altın, söz konusu teknik seviyenin üzerinde tutunmayı başarırsa ons başına 5.000 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

Ancak uzmanlar, bu süreçte ABD’den gelecek ekonomik verilerin, Fed’in faiz politikalarının ve Orta Doğu’daki gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ ANLAŞMA İDDİASI

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak ile iki bölgesel yetkilinin verdiği bilgilere göre, İran ile Umman arasında yeni bir anlaşma üzerinde görüşmeler yürütülüyor.

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Görüşülen anlaşmanın, yaklaşık beş aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirmeyi amaçladığı öne sürüldü.

Taslağa göre Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez’e giriş yapan gemiler üzerinde belirli bir kontrol yetkisine sahip olması planlanıyor.

Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları perşembe günü gerilerken, enerji maliyetlerinin düşebileceği beklentisi küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

FED’İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentiler de zayıfladı.

İki gün önce yüzde 67 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı ihtimali, son gelişmelerin ardından yüzde 55’e geriledi.

Fed’in faiz artırma olasılığının azalması, dolar ve tahvil faizleri üzerinde baskı oluştururken altının yükselişini destekledi.

Faizlerin düşük kalması, yatırımcıların altın gibi faiz getirisi olmayan güvenli limanlara yönelmesini kolaylaştırıyor.

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DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINA TALEBİ ARTIRDI

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinde yaşanan düşüş ve dolar endeksindeki gerileme de altın fiyatlarında etkili oldu.

Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum, küresel altın talebinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Analistler, dolar endeksindeki baskının devam etmesi halinde altındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğini belirtiyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Yatırımcıların odağı şimdi cuma günü açıklanacak temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Çarşamba günü yayımlanan ADP özel sektör istihdam raporu, temmuz ayında istihdam artış hızının yavaşladığını ortaya koydu.

Tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması halinde Fed’in faiz artırım ihtimalinin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryonun dolar ve tahvil faizlerini aşağı çekerek altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

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Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam verisi ise piyasalarda faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıyabilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,1 artışla ons başına 62,16 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,7 değer kazanarak 1.764,10 dolara çıktı ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum ise yüzde 1,1 artışla 1.377,83 dolara yükseldi. Böylece paladyum, üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazanmış oldu.

Piyasa uzmanları, doların zayıf seyrini sürdürmesi ve faiz beklentilerinin düşmeye devam etmesi halinde değerli metallerdeki yükseliş hareketinin kısa vadede korunabileceğini belirtiyor.