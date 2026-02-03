Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor: İşte altın ve gümüşte sert düşüşün ana nedeni

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatlarına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın ve gümüş fiyatlarında 3 günlük düşüşün ardından bir toparlanma görüyoruz.

Bu bir tepki tabi ki sert yükselişlerin sert düzeltmeleri olur. Burada satışların gelmesi çok normaldi. Bunu tetikleyen konu hem Binance kripto para piyasası tarafındaki açıklamalar, diğer taraftan Chicago maden borsasıyla (CME) ilgili teminat tutarlarının artırılmasıydı. 20 Ocak’ta teminat tutarlarının %2 artırılmasına karar verilmişti. Teminat tamamlama ihtiyacı ile ya mevcut pozisyonları bozarak nakit yatırılması gerekiyor ya da başka bir alternatifle nakit getirilmesi gerekiyor.



Satış yaparak o teminatı tamamlamaya çalıştılar. Bu algoritmik emirleri tetikleyen bir unsur haline gelince bir anda sertleşen satışları görmüş olduk. Altın ve gümüş yatırımcısı da panikledi. Ocak ayı kazanımlarının tamamıyla silindiği gümüş ve altın fiyatlamalarını görüyoruz. Yavaş yavaş toparlanmalar var.

Kıymetli metaller için CME’deki kıymetli metallerin teminat artışından kaynaklanan satış sonrasında burada yürürlüğe girecek olan karar ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’u tercih etmesi piyasalarda hisse senedi tarafında pozitif fiyatlanırken, değerli metallerde belirsizliğin ortadan kalkması ve teminat konusuyla satışı beraberinde getirdi.

SERT DÜZELTME TAMAMLANDI MI?

Spot altındaki fiyatlamalara baktığımda altın birkaç gün önce 5.594 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Sert geri çekilme hareketini gördük ve 4.402 dolara kadar düşüş gördük. Özellikle bankalar üzerinden alınan gümüş fonu piyasasındaki tasfiyelerin fiziksel gümüş piyasasında nasıl bir yansıma bulacağı da diğer merak konusu.

Altında bir dengelenme olacak. 4.800-4.850 dolar seviyelerinde bir dengelenme çabası içine girmesi mümkün. Düzeltmenin tamamlandığını söylemek için henüz erken. Volatilitenin azalacağını söyleyebiliriz.



HANGİ SEVİYEDEN ALTIN ALINABİLİR?



6.300 TL’nin altına düşenler bu pozisyondan altın alabilirler. Hem ellerindeki yüksek maliyeti düşürmüş olurlar hem de düşük maliyetle portföylerini genişletebilirler.



6.000 TL’NİN ALTINA DÜŞER Mİ?

Bu da imkanlar dahilinde. Epstein dosyası herkesi çok sarstı. Buna ilişkin haber akışları olur mu? Bill Gates’ten Amazon’un kurucusuna kadar eski devlet başkanlarına kadar çok geniş yelpazede bir süreç. Gelecek olan haber akışları sarsıcı olabilir. Bu da altını yukarı doğru hareketlendirir.



8.000 TL SEVİYELERİ BİR DAHA NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Haziran sonuna kadarki süreç içerisinde 7.500-8.000 hedefimi tutmaya devam edeceğim.

FİYATLAR YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Elbette yükselişe geçer. Riskler bertaraf edilmiş değil. İran konusu henüz tamamlanmış değil. Yarın içeride enflasyon var. Muhtemelen beklentilerden daha yüksek enflasyon rakamı gelecek. Piyasalar zaten bunu biliyor. Şubatta da soğuk geçen kış koşulları gıda tarafındaki fiyatlamaları etkileyecektir. Şubat ayı enflasyon rakamları da yüksek gelecektir.

8.000 TL’DEN ALTIN ALANLAR NE YAPACAK?

Zarar etseler de hiç fark etmez. Parasının tamamını bağladılarsa işte kötü olan budur. Bu tip risklere karşı bir parça nakit bulundurmak doğru karardır. Eğer 100 bin TL’sinin 100 bin TL’si ile aldıysa beklemekten başka çareleri yok. 100 bin TL parasının 50 bin TL’si ile 8.000 TL’den aldıysa diğer kalan parasını 2’ye bölerek 25 bin TL’yi bu seviyelerden, bir olası düşme ihtimali olursa da kalan parasıyla alım yapıp yeni maliyetler yapabilirler. Her düşüş bir fırsattır.

YIL SONU 9-10 BİN TL KONUŞULUYORDU, BU HALA MASADA MI?

Evet hala masada olacaktır. Dünyada yönetici profili siyasi profiller değişecek. Fed’in koltuğuna geçecek olan Kevin Warsh her ne kadar Trump’ın adamı gibi gözükse de Fed’in ağırlaşmış yönetici zihniyetini değiştirip yapay zekayı, teknolojiyi adapte eden bir başkanlık sistemine doğru yöneltecek. Yeni adımları Fed’den görebiliriz. Epstein dosyasıyla ilgili, Senato’nun ya da Temsilciler Meclisi’nin Trump ile ilgili verebileceği bazı soruşturma adımları gibi bilinmezler, İran, ABD, Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin unsurlar altına olan yönelişi artıracaktır. Merkez bankaları emtia tarafında pozisyonlarını bozmaya niyetli gözükmüyorlar.

Altında da stabil yükselişleri görebiliriz. Altın fiyatları merkez bankalarının güçlü alımlarıyla yükselmeye devam eder. Haziran sonuna kadar 7.500-8.300 TL bandında gram altında hareket bekliyorum. Yaz sezonuyla altında yükseliş hareketini görmemiz muhtemeldir.”