Yatırımı olanlar dikkat: Altın için tahminler değişti

Piyasalarda yön arayışı sürerken spot altın ons başına 4.481,53 dolar seviyesinde yatay seyretti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1’lik sınırlı artışla 4.511,20 dolara yükseldi.

Son günlerde altının hareket alanını belirleyen en önemli başlık Orta Doğu’daki gerilim oldu. İsrail ile Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edilmesi, bölgede tansiyonun bir miktar düşebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Ancak ateşkesin kalıcı olup olmayacağına dair soru işaretleri, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oldu.

Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, hafta başında ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine yönelik güçlü beklentiler bulunduğunu belirtti. Ancak tarafların kırmızı çizgilerinde ısrarcı olduğunu vurgulayan Spivak, henüz net ve kalıcı bir anlaşmaya varılamadığına dikkat çekti.

Lübnan yönetimi pazartesi günü Hizbullah ile İsrail arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bu gelişme, binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta sınırlı da olsa gerilimin azalması anlamına geldi. Ancak bölgede İran bağlantılı daha geniş çaplı çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmaması, altın piyasasında güvenli liman algısını canlı tutmaya devam ediyor.

Öte yandan İran cephesinden gelen haberler piyasadaki belirsizliği artırdı. İran devlet medyasında yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin Lübnan’daki savaşı gerekçe göstererek ABD ile dolaylı müzakereleri durdurduğu ve ateşkesi sona erdirebileceği öne sürüldü. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin “hızlı bir şekilde” sürdüğünü ifade etti.

Bu çelişkili açıklamalar, yatırımcıların altın tarafında agresif pozisyon almaktan kaçınmasına neden oldu. Piyasa, hem diplomasi trafiğinin seyrini hem de Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki olası etkilerini izliyor.

Haftanın geri kalanında gözler ABD’den gelecek kritik makroekonomik verilere çevrilecek. Özellikle tarım dışı istihdam verisi ve iş gücü piyasasına ilişkin raporlar, ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair önemli sinyaller verecek. Güçlü istihdam verileri, Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli kalabileceği beklentisini artırabilir. Bu da altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık zayıf istihdam verileri, Fed’in para politikasında gevşeme alanının genişleyebileceği beklentisini güçlendirebilir. Böyle bir senaryo, faiz getirisi olmayan altın için destekleyici olabilir.

Yatırımcılar ayrıca Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara da odaklanmış durumda. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr’ın değerlendirmeleri, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları açısından yakından izlenecek

ALTIN İÇİN TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Spivak’a göre altının yukarı yönlü hareketinde en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde bulunuyor. Spivak, altının 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü şekilde tutunması halinde uzun vadeli yükseliş trendiyle yeniden uyumlu bir görünüm kazanabileceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir öne çıktı. Spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 75,21 dolara yükselirken, platin yüzde 0,5 değer kazanarak 1.932,50 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.356,90 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda altın için ana gündem şimdilik net: Orta Doğu’da ateşkesin kalıcı olup olmayacağı, İran ile ABD arasındaki diplomasi trafiğinin nasıl ilerleyeceği ve Fed’in faiz patikasına dair gelecek sinyaller. Bu üç başlık, kısa vadede altının yönünü belirleyecek en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.